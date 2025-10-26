अजब गजब एमपी की एक और तस्वीर, रोड पर हैंडपंप, देखें वीडियो

अजब गजब वाक्या सीधी जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर डोल कोठार का है। यहां एक रोड पर हैंडपंप लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के सरपंच ने बैगा बस्ती को जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था लेकिन सड़क के बीच में आने आने वाले शासकीय हैंडपंप को नहीं हटाया। नतीजा ये है कि अब हैंडपंप रोड के बीच में है। इससे भी बड़े अचरज की बात तो ये है कि ये गड़बड़ी सामने आने के बाद सड़क बनाने वाले एजेंसी के कारीगरों ने एक नया सिस्टम बना दिया। उन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया कि न हैंडपंप हटा और न ही रोड को डायवर्ट करना पड़ा। रोड पर लगे इस हैंडपंप का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं।