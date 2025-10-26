Patrika LogoSwitch to English

अजब गजब एमपी की एक और तस्वीर, रोड पर हैंडपंप, देखें वीडियो

ajab gajab: बीच रोड पर लगे हैंडपंप के चारों तरफ बनाया गड्ढा और लगाए छोटे-छोटे पिलर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो...।

2 min read
Google source verification

सीधी

image

Shailendra Sharma

Oct 26, 2025

sidhi

Ajab gajab MP hand pump on road watch the video

ajab gajab: एमपी अजब है सबसे गजब है ये बात आपने अक्सर सुनी होगी और ऐसे कई मामले या तस्वीरें भी देखे सुने होंगे। ऐसा ही एक और मामला मध्यप्रदेश के सीधी जिले से सामने आया है जहां बीच रोड पर हैंडपंप लगा हुआ है। हैरानी की बात ये है कि रोड से हैंडपंप को हटाने की जगह उसके आसपास गड्ढा कर सीढिया बना दी गई हैं जिससे की हैंडपंप से पानी लेने से किसी को दिक्कत न हो और हैंडपंप के चारों तरफ पिलर की तरह पत्थर भी लगाए गए हैं जिससे की रास्ते पर चलने वालों को हैंडपंप होने का एहसास हो।
देखें वीडियो-

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

अजब गजब वाक्या सीधी जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर डोल कोठार का है। यहां एक रोड पर हैंडपंप लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के सरपंच ने बैगा बस्ती को जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था लेकिन सड़क के बीच में आने आने वाले शासकीय हैंडपंप को नहीं हटाया। नतीजा ये है कि अब हैंडपंप रोड के बीच में है। इससे भी बड़े अचरज की बात तो ये है कि ये गड़बड़ी सामने आने के बाद सड़क बनाने वाले एजेंसी के कारीगरों ने एक नया सिस्टम बना दिया। उन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया कि न हैंडपंप हटा और न ही रोड को डायवर्ट करना पड़ा। रोड पर लगे इस हैंडपंप का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं।

न हैंडपंप हटा, न रोड डायवर्ट हुई…

हैंडपंप को रोड से हटाने के बजाए कारीगरों ने जुगाड़ लगाते हुए हैंडपंप को सड़क से नीचे कर दिया इसके लिए हैंडपंप के आसपास गड्ढा किया गया और सीढ़ी बनाई गई जिससे की पानी भरने वालों को समस्या न हो इतना ही नहीं रोड पर चलने वाले राहगीरों और वाहनों को इस बात का पता रहे कि यहां पर रोड पर हैंडपंप है इसके लिए हैंडपंप के चारों तरफ बनाए गड्ढे से लगाकर पिलर की तरह पत्थर लगा दिए गए जिससे की दूर से इन्हें देखा जा सके। इस वीडियो के वायरल होने पर अब यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं कि इस रोड पर चलने वालों की जान भी खतरे में है और हैंडपंप से पानी भरने वालों की भी।

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

