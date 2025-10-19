जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस बनी रही मूकदर्शक, वीडियो वायरल

ज़मीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट (Photo Source- Patrika Input)
Sidhi News :मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फुलवारी गांव में जबरन ज़मीन कब्जे के एक पुराने विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। गालीगलौच से शुरु हुए विवाद ने देखते ही देखते दो गुटों के बीच भीषण मारपीट का रूप धारण कर लिया। अब इस मारपीट के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।
इस पूर घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि, घटना के दौरान बहरी पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन लड़ाई रोकने के बजाय सिर्फ वीडियो बनाने में जुटी रही। कई पुलिसकर्मी वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई भी दिए, लेकिन वो सभी मूकदर्शन बने दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होती देखते रहे।
मामला उस समय बिगड़ा जब पुलिस कोर्ट के स्टे ऑर्डर की तामील कराने गांव पहुंची थी। लेकिन, स्टे की कार्रवाई के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे। इस दौरान बहरी पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही और कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की।
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि, पुलिस ने न तो समय रहते हालात को काबू में किया, न ही लड़ाई रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। लोगों का कहना है कि इससे पुलिस की मंशा साफ नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में पुलिस शांति स्थापित करने के बजाए इसके तूल पकड़ने को बल देते हुए मात्र औपचारिकता करती दिखाई दी।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों गुटों में मारपीट हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी दूरी बनाकर खड़े हुए और चलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल, दो पक्षों के इस विवाद ने एक बार फिर पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
