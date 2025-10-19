जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस बनी रही मूकदर्शक, वीडियो वायरल

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि, पुलिस ने न तो समय रहते हालात को काबू में किया, न ही लड़ाई रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। लोगों का कहना है कि इससे पुलिस की मंशा साफ नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में पुलिस शांति स्थापित करने के बजाए इसके तूल पकड़ने को बल देते हुए मात्र औपचारिकता करती दिखाई दी।