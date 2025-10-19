Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस बनी रही मूकदर्शक, वीडियो वायरल

Sidhi News : फुलवारी गांव में पुराने जमीन विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया। देखते ही देखते दो गुटों के बीच जमकर मारपीट शुरु हो गई।

2 min read

सीधी

image

Faiz Mubarak

Oct 19, 2025

Sidhi News

ज़मीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट (Photo Source- Patrika Input)

Sidhi News :मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फुलवारी गांव में जबरन ज़मीन कब्जे के एक पुराने विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। गालीगलौच से शुरु हुए विवाद ने देखते ही देखते दो गुटों के बीच भीषण मारपीट का रूप धारण कर लिया। अब इस मारपीट के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

इस पूर घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि, घटना के दौरान बहरी पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन लड़ाई रोकने के बजाय सिर्फ वीडियो बनाने में जुटी रही। कई पुलिसकर्मी वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई भी दिए, लेकिन वो सभी मूकदर्शन बने दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होती देखते रहे।

दोनों पक्ष लड़ते रहे, देखती रही पुलिस

मामला उस समय बिगड़ा जब पुलिस कोर्ट के स्टे ऑर्डर की तामील कराने गांव पहुंची थी। लेकिन, स्टे की कार्रवाई के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे। इस दौरान बहरी पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही और कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की।

ग्रामीणों का आरोप

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि, पुलिस ने न तो समय रहते हालात को काबू में किया, न ही लड़ाई रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। लोगों का कहना है कि इससे पुलिस की मंशा साफ नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में पुलिस शांति स्थापित करने के बजाए इसके तूल पकड़ने को बल देते हुए मात्र औपचारिकता करती दिखाई दी।

पुलिस की भूमिका पर सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों गुटों में मारपीट हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी दूरी बनाकर खड़े हुए और चलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल, दो पक्षों के इस विवाद ने एक बार फिर पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

ये भी पढ़ें

24 अक्टूबर तक मतदाता सूची पर कर सकते हैं दावा आपत्ति, इस दिन जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट
भोपाल
Voter List

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 02:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस बनी रही मूकदर्शक, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रीवा-सीधी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा आयल टैंकर, कई कि.मी लंबा जाम लगा, चालक गंभीर

Rewa-Sidhi Road Accident
सीधी

जंगल में अचानक सामने आया बाघ तो बाइक छोड़कर भागा फॉरेस्ट गार्ड, देखें वीडियो

sidhi
सीधी

एमपी में एक साल से ‘भूत’ बनकर घूम रही महिला…

sidhi
सीधी

एमपी में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकाने पर छापा, GST टीम की बड़ी कार्रवाई

GST Raid
सीधी

‘लाड़ली बहनों को 1250…जीजा से 5 हजार की वसूली’, पूर्व मंत्री ने सरकार पर उठाए सवाल

kamleshwar-patel
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.