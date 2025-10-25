Patrika LogoSwitch to English

बड़ी लापरवाही! ओवरडोज इंजेक्शन और ऑक्सीजन लीकेज से युवक की मौत, परिजन भड़के

mp news: चिकित्सकीय लापरवाही में 25 वर्षीय युवक की मौत। ओवरडोज इंजेक्शन और ऑक्सीजन पाइप लीकेज ने हालत बिगाड़ी। परिजन ने शव सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया।

सीधी

image

Akash Dewani

Oct 25, 2025

government hospital negligence patient dies overdose injection mp news

government hospital negligence patient dies overdose injection (फोटो- सोशल मीडिया)

government hospital negligence: सीधी जिला अस्पताल में एक बार फिर चिकित्सीय लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्राम सुकवारी निवासी 25 वर्षीय अजय साकेत सर्दी-बुखार के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था। परिजनों के अनुसार रात्रि पाली में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पका के कारण इलाज वार्ड के ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के भरोसे चल रहा था।

परिजन ने लगाया आरोप, शव रखकर दिया धरना

आरोप है कि अजय को ओवरडोज इंजेक्शन (Overdose Injection) दिया गया और ऑक्सीजन पाइपलाइन लीकेज भी हुआ, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और वह तड़पते हुए दम तोड़ बैठा। घटना के बाद शुक्रवार को परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मर्चुरी के सामने सड़क पर शव रखकर चक्काजाम किया। प्रदर्शन सुबह 9 से 10 बजे तक चला।

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस

सूचना पर नगर निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तहसीलदार राकेश शुक्ला को जानकारी दी। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाइश दी और हंगामा शांत कराया। मृत युवक की पत्नी उस समय प्रसव पीड़ा के कारण बंजारी हॉस्पिटल में भर्ती थी। परिजनों का कहना है कि यदि समय पर डॉक्टर मौजूद होते और सही इलाज मिलता तो अजय की जान बचाई जा सकती थी।

कार्रवाई और मुआवजे की मांग

युवक की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे परिजनों और लोगों ने लापरवाह चिकित्सा स्टाफ पर कार्रवाई तथा परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की। मौके पर पहुंचे तहसीलदार गोपद बनास राकेश शुक्ला ने परिजनों को तत्काल आर्थिक मदद और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष ने जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था और बढ़‌ती लापरवाहियों पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि अगर दोषी डॉक्टरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

