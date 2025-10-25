बड़ी लापरवाही! ओवरडोज इंजेक्शन और ऑक्सीजन लीकेज से युवक की मौत, परिजन भड़के

युवक की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे परिजनों और लोगों ने लापरवाह चिकित्सा स्टाफ पर कार्रवाई तथा परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की। मौके पर पहुंचे तहसीलदार गोपद बनास राकेश शुक्ला ने परिजनों को तत्काल आर्थिक मदद और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष ने जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था और बढ़‌ती लापरवाहियों पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि अगर दोषी डॉक्टरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।