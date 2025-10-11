Patrika LogoSwitch to English

एमपी में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकाने पर छापा, GST टीम की बड़ी कार्रवाई

GST Raid : जीएसटी टीम ने शहर के सब्जी मंडी इलाके में स्थित बत्रा ट्रांसपोर्ट में छापामार कार्रवाई की है। सतना की तीन सदस्यी टीम कार्रवाई में जुटी। टैक्स चोरी के सिलसिले में जांच चलने की संभावना।

less than 1 minute read

सीधी

image

Faiz Mubarak

Oct 11, 2025

GST Raid

ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकाने पर छापा (Photo Source- Patrika)

GST Raid : मध्य प्रदेश के सीधी में सब्जी मंडी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, यहां इलाके में स्थित बत्रा ट्रांसपोर्ट पर शनिवार को जीएसटी टीम ने छापामार कार्रवाई कर दी। सतना की तीन सदस्यीय टीम द्वारा ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल, टीम ट्रांसपोर्ट के दस्तावेजों की जांच कर रही है।

कार्रवाई के विवरण

-जीएसटी टीम की कार्रवाई : सतना की तीन सदस्यीय टीम शहर के बत्रा ट्रांसपोर्ट पर छापामार कार्रवाई कर रही है।
-कागजों की जांच : टीम द्वारा लगातार ट्रांसपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है।
-कार्रवाई का कारण : कार्रवाई के कारणों का अब तक स्पष्ट खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि, टैक्स चोरी के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है।

टैक्स चोरी पर एक्शन!

सूत्रों की मानें तो जीएसटी टीम द्वारा ट्रांसपोर्ट से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ताकि, पता लगाया जा सके कि बत्रा ट्रांसपोर्ट द्वारा किसी तरह की टैक्स चोरी तो नहीं की गई है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / एमपी में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकाने पर छापा, GST टीम की बड़ी कार्रवाई

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

