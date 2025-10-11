एमपी में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकाने पर छापा, GST टीम की बड़ी कार्रवाई

ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकाने पर छापा (Photo Source- Patrika)
GST Raid : मध्य प्रदेश के सीधी में सब्जी मंडी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, यहां इलाके में स्थित बत्रा ट्रांसपोर्ट पर शनिवार को जीएसटी टीम ने छापामार कार्रवाई कर दी। सतना की तीन सदस्यीय टीम द्वारा ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल, टीम ट्रांसपोर्ट के दस्तावेजों की जांच कर रही है।
-जीएसटी टीम की कार्रवाई : सतना की तीन सदस्यीय टीम शहर के बत्रा ट्रांसपोर्ट पर छापामार कार्रवाई कर रही है।
-कागजों की जांच : टीम द्वारा लगातार ट्रांसपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है।
-कार्रवाई का कारण : कार्रवाई के कारणों का अब तक स्पष्ट खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि, टैक्स चोरी के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है।
सूत्रों की मानें तो जीएसटी टीम द्वारा ट्रांसपोर्ट से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ताकि, पता लगाया जा सके कि बत्रा ट्रांसपोर्ट द्वारा किसी तरह की टैक्स चोरी तो नहीं की गई है।
बड़ी खबरेंView All
सीधी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग