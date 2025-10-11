एमपी में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकाने पर छापा, GST टीम की बड़ी कार्रवाई

-जीएसटी टीम की कार्रवाई : सतना की तीन सदस्यीय टीम शहर के बत्रा ट्रांसपोर्ट पर छापामार कार्रवाई कर रही है।

-कागजों की जांच : टीम द्वारा लगातार ट्रांसपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है।

-कार्रवाई का कारण : कार्रवाई के कारणों का अब तक स्पष्ट खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि, टैक्स चोरी के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है।