सीधी

लेडी हेड कॉन्सटेबल की बेरहमी से हत्या, सरकारी घर में इस हाल में मिली लाश, हत्यारा पति फरार

Lady Head Constable Murder : लेडी हेड कॉन्सटेबल की बेरहमी से हत्या। पति ने ही बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर मार डाला। बेटी बोली- मम्मी को खाना खाते में मार दिया। राजकीय सम्मान से आज अंतिम विदाई।

सीधी

Faiz Mubarak

Sep 16, 2025

Lady Head Constable Murder
लेडी हेड कॉन्सटेबल की बेरहमी से हत्या (Photo Source- Patrika Input)

Lady Head Constable Murder :मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पुलिस की एक महिला हेड कांस्टेबल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो ये है कि, हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला हेड कांस्टेबल का पति ही है। महिला का शव उसी के सरकारी क्वार्टर में बेड पर पड़ा मिला है। जबकि, वारदात को अंजाम देकर पति मौके से फरार हो गया। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस पंच नामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। वहीं, मंगलवार सुबह महिला आरक्षक का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

मृतका महिला हेड कांस्टेबल सविता साकेत की बेटी आंचल साकेत ने मीडिया बातचीत के दौरान बताया कि, उसका पिता वीरेंद्र साकेत नशे का आदी है। उसी ने मम्मी की हत्या की है। मम्मी ने खाना बनाया और वो खाने बैठी थी कि, उनके पिता ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मुझे खाना क्यों नहीं दिया। इसपर विवाद शुरु हो गया। हत्या के समय बच्चे घर पर नहीं थे।

बेसबॉल से पीट-पीटकर मार डाला

बेटी के अनुसार, रात 10.44 बजे मम्मी का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि, तेरे पिता मुझसे लड़ रहे हैं। मेने उनसे कहा कि, आप दूसरे कमरे में चले जाओं और अंदर से दरवाजा बंद कर लो। इसपर मम्मी ने कहा- ये मेरे नाम पर आवंटित क्वार्टर है। मैं क्यों जाऊं, मुझे किसी से डर है क्या? ये कहते ही फोन कट गया और फिर मम्मी कमरे में इस हाल में मिली। बताया जा रहा है कि, आरोपी पति ने बेसबॉल के बैट से सिर पर कई हमले कर सविता की बेरहमी से हत्या की है।

कमर्जी थाने में प्रधान आरक्षक थी महिला

लेडी हेड कॉन्सटेबल की बेरहमी से हत्या (Photo Source- Patrika Input)

पुलिस में दर्ज शिकायक के अनुसार, 40 वर्षीय मृतका सविता साकेत शहर के कमर्जी थाने में प्रधान आरक्षक 210 के पद पर 31.08.2020 के पद पर पदस्थ थी और न्यू पुलिस लाइन कॉलोनी के ब्लॉक जी-7 में अपने पति वीरेंद्र साकेत और दो बच्चों 23 वर्षीय अभिषेक और 22 वर्षीय आंचल के साथ रहती थी। बीती रात करीब 10 बजे ड्यूटी से लौटकर घर आई तो यहां उसका पति मौजूद था। जबकि, बेटी नानी के घर गई थी और बेटा इंदौर में रहता है, वो वहीं काम करता है।

हत्या कर फरार हुआ पति

लेडी हेड कॉन्सटेबल की बेरहमी से हत्या (Photo Source- Patrika Input)

रात करीब 10.40 बजे आरोपी अपनी पत्नी की हत्या कर घर का दरवाजा बाहर से लगाकर अपनी बोलेरो कार से फरार हो गया आरोपी की आखिरी लोकेशन रात 11 बजे संजय गांधी कॉलेज के पास पता चली है।

पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर बुलाया

लेडी हेड कॉन्सटेबल की बेरहमी से हत्या (Photo Source- Patrika Input)

मामले का खुलासा उस समय हुआ जब आरोपी वीरेंद्र द्वारा तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हुए गुजरा। पड़ोसी बाहर आए और देखा कि, सविता के क्वार्टर का दरवाजा बाहर से लगा है। मामला संदिग्ध लगने पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो बेड पर सविता की खून में लतपत लाश पड़ी दिखी। फिलहाल, पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरु कर दी है।

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

लेडी हेड कॉन्सटेबल की बेरहमी से हत्या (Photo Source- Patrika Input)

इधर, मंगलवार को दिवंगत महिला प्रधान आरक्षक को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीआईजी हेमंत चौहान ने भी पहुंचकर दिवंगत प्रधान आरक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए हेमंत चौहान ने कहा कि, दुख की इस घड़ी में पुलिस डिपार्टमेंट मृतका के बच्चों के साथ है। विभाग से हर संभव सहायता बच्चों के लिए की जा रही है। साथ ही, उन्होंने जल्द से जल्द आरोपी पति को गिरफ्तार करने और मामले की हगहनता से जांच करने की बात भी कही। फिलहाल, पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपी वीरेंद्र साकेत की तलाश में जुटी हुई हैं। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

16 Sept 2025 01:43 pm

