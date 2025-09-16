लेडी हेड कॉन्सटेबल की बेरहमी से हत्या, सरकारी घर में इस हाल में मिली लाश, हत्यारा पति फरार

इधर, मंगलवार को दिवंगत महिला प्रधान आरक्षक को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीआईजी हेमंत चौहान ने भी पहुंचकर दिवंगत प्रधान आरक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए हेमंत चौहान ने कहा कि, दुख की इस घड़ी में पुलिस डिपार्टमेंट मृतका के बच्चों के साथ है। विभाग से हर संभव सहायता बच्चों के लिए की जा रही है। साथ ही, उन्होंने जल्द से जल्द आरोपी पति को गिरफ्तार करने और मामले की हगहनता से जांच करने की बात भी कही। फिलहाल, पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपी वीरेंद्र साकेत की तलाश में जुटी हुई हैं। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।