युवक ने दोस्त से देखने के लिए लिया देसी कट्टा, फिर जेब में रखते ही हुआ कुछ ऐसा, मची चीख पुकार

MP News :मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक छोटी सी लापरवाही युवक के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुई है। यहां एक युवक को देसी कट्टे को लापरवाही देखना मुसीबत का सबब बन गया। उसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं, घायल युवक के इलाज में जुटे डॉक्टरों का कहना है कि, अगर गोली मामूली सी ऊपर लग जाती तो युवक के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी।