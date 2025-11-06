Patrika LogoSwitch to English

युवक ने दोस्त से देखने के लिए लिया देसी कट्टा, फिर जेब में रखते ही हुआ कुछ ऐसा, मची चीख पुकार

MP News : देसी कट्टे से गोली लगने से घायल हुआ युवक। दोस्त से देखने के लिए कट्टा मांगा था। लेकिन, जांघ में गोली लगने से युवक घायल हो गया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सीधी

image

Faiz Mubarak

Nov 06, 2025

MP News

कट्टे से गोली लगने से युवक घायल (photo Source- Patrika Input)

MP News :मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक छोटी सी लापरवाही युवक के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुई है। यहां एक युवक को देसी कट्टे को लापरवाही देखना मुसीबत का सबब बन गया। उसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं, घायल युवक के इलाज में जुटे डॉक्टरों का कहना है कि, अगर गोली मामूली सी ऊपर लग जाती तो युवक के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी।

बता दें कि, जिले के समेरिया थाना इलाके में आने वाली बम्हनी चौकी क्षेत्र में एक युवक ने देखने के लिए अपने एक साथी से कट्टा मांगा। लेकिन, देखने के दौरान उसने लापरवाही पूर्वक जेब में रखने का प्रयास किया, जिसके चलते अचानक कट्टे से गोली फायर हो गई।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि, कट्टा देखने के दौरान चली गोली युवक के सीधे पैर की जांघ से आरपार हो गई। घटना के बाद आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल, पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है।

Updated on:

06 Nov 2025 12:34 pm

Published on:

06 Nov 2025 12:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / युवक ने दोस्त से देखने के लिए लिया देसी कट्टा, फिर जेब में रखते ही हुआ कुछ ऐसा, मची चीख पुकार

