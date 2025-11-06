युवक ने दोस्त से देखने के लिए लिया देसी कट्टा, फिर जेब में रखते ही हुआ कुछ ऐसा, मची चीख पुकार

कट्टे से गोली लगने से युवक घायल (photo Source- Patrika Input)
MP News :मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक छोटी सी लापरवाही युवक के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुई है। यहां एक युवक को देसी कट्टे को लापरवाही देखना मुसीबत का सबब बन गया। उसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं, घायल युवक के इलाज में जुटे डॉक्टरों का कहना है कि, अगर गोली मामूली सी ऊपर लग जाती तो युवक के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी।
बता दें कि, जिले के समेरिया थाना इलाके में आने वाली बम्हनी चौकी क्षेत्र में एक युवक ने देखने के लिए अपने एक साथी से कट्टा मांगा। लेकिन, देखने के दौरान उसने लापरवाही पूर्वक जेब में रखने का प्रयास किया, जिसके चलते अचानक कट्टे से गोली फायर हो गई।
एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि, कट्टा देखने के दौरान चली गोली युवक के सीधे पैर की जांघ से आरपार हो गई। घटना के बाद आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल, पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
सीधी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग