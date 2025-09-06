2 दिन की छुट्टी पर आए आर्मी जवान की एक्सीडेंट में मौत, राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार

सीधी जिले के खुटेली गांव के रहने वाले मोहम्मद मुस्ताक साल 2009 में भारतीय सेना की रिमाउंट वेटनरी कॉप्र्स में भर्ती हुए थे और वर्तमान में मेरठ में तैनात थे। मुस्ताक के मामा का घर उत्तर प्रदेश के बाबूगढ़ में है जहां कुछ कार्यक्रम होने के कारण वो दो दिन की छुट्टी लेकर आए थे और गुरुवार को बाइक से अपने एक साथी के साथ मामा के घर जा रहे थे। रास्ते में यूपी के हापुड जिले के गांव सिखेड़ा के पास दिल्ली-लखनऊ हाइवे पर उनकी बाइक को एक वाहन ने टक्कर मार दी। जिसके बाद मुस्ताक व उनके घायल दोस्त को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मुस्ताक को मृत घोषित कर दिया। मुस्ताक की मौत की सूचना मिलने के बाद रेजीमेंट के जवान पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर लेकर गृहग्राम पहुंचे।