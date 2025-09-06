2 दिन की छुट्टी पर आए आर्मी जवान की एक्सीडेंट में मौत, राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार

mp news: भारतीय सेना की रिमाउंट वेटरनरी कॉप्र्स (आरवीसी) में पदस्थ मध्यप्रदेश के सीधी जिले के लाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। जवान दो दिन की छुट्टी लेकर आए थे और अपने एक साथी के साथ रिश्तेदारी में जा रहे थे। तभी दिल्ली लखनऊ हाइवे पर वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से आर्मी जवान की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। आर्मी जवान का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके गृह ग्राम बहरी थाना अंतर्गत खुटेली गांव पहुंचा, जहां मेरठ रेजीमेंट के जवानों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान से उन्हें अंतिम विदाई दी गई।
सीधी जिले के खुटेली गांव के रहने वाले मोहम्मद मुस्ताक साल 2009 में भारतीय सेना की रिमाउंट वेटनरी कॉप्र्स में भर्ती हुए थे और वर्तमान में मेरठ में तैनात थे। मुस्ताक के मामा का घर उत्तर प्रदेश के बाबूगढ़ में है जहां कुछ कार्यक्रम होने के कारण वो दो दिन की छुट्टी लेकर आए थे और गुरुवार को बाइक से अपने एक साथी के साथ मामा के घर जा रहे थे। रास्ते में यूपी के हापुड जिले के गांव सिखेड़ा के पास दिल्ली-लखनऊ हाइवे पर उनकी बाइक को एक वाहन ने टक्कर मार दी। जिसके बाद मुस्ताक व उनके घायल दोस्त को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मुस्ताक को मृत घोषित कर दिया। मुस्ताक की मौत की सूचना मिलने के बाद रेजीमेंट के जवान पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर लेकर गृहग्राम पहुंचे।
जवान मोहम्मद मुस्ताक की पत्नी व दो बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। जैसे मुस्ताक के निधन की सूचना मिलने के बाद से ही उनका रो-रोकर बुरा हाल है। जब पार्थिव देह घर पहुंची तो बीवी व बच्चे उससे लिपटकर विलाप करते रहे। बताया गया है कि जवान मोहम्मद मुस्ताक के पिता बसीर मोहम्मद भी सेना में थे। रिटायर होने के दो महीने बाद ही उनकी भी सड़क हादसे में मौत हुई थी।