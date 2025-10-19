Patrika LogoSwitch to English

जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट, ‘दर्शक’ बनकर देखते रहे पुलिस वाले

mp news: लोगों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मूकदर्शक बनी रही पुलिस...।

less than 1 minute read

सीधी

image

Shailendra Sharma

Oct 19, 2025

sidhi

Policemen kept making videos of the fight between two parties in a land dispute

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के बहरी थाना इलाके के फुलवारी गांव में जमीन कब्जे के पुराने विवाद में जमकर मारपीट हुई। जमीन कब्जे को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे और डंडे चले हैं। मारपीट की पूरी घटना के वीडियो सामने आए हैं जिनमें सबसे चौंका देने वाली बात जो दिख रही है वो पुलिस का मूकदर्शक बना होना है। पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं लेकिन पुलिस उन्हें रोकने के बजाय सिर्फ वीडियो बना रही है।

दो पक्षों में जमकर मारपीट

मामला उस समय बिगड़ा जब पुलिस कोर्ट के स्टे ऑर्डर की तामील कराने गांव पहुंची थी। लेकिन स्टे की कार्रवाई के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे। इस दौरान बहरी पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही और कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की । स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने न तो समय रहते हालात को काबू में किया, न ही लड़ाई को रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए।

वीडियो बनाते रहे पुलिसवाले

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों गुटों में मारपीट हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी दूरी बनाकर खड़े हैं। जिससे साफ है कि पुलिस की मंशा शांति स्थापित करने की नहीं, बल्कि सिर्फ औपचारिकता निभाने की थी। इस घटना से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

19 Oct 2025 07:03 pm

