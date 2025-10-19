जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट, ‘दर्शक’ बनकर देखते रहे पुलिस वाले

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के बहरी थाना इलाके के फुलवारी गांव में जमीन कब्जे के पुराने विवाद में जमकर मारपीट हुई। जमीन कब्जे को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे और डंडे चले हैं। मारपीट की पूरी घटना के वीडियो सामने आए हैं जिनमें सबसे चौंका देने वाली बात जो दिख रही है वो पुलिस का मूकदर्शक बना होना है। पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं लेकिन पुलिस उन्हें रोकने के बजाय सिर्फ वीडियो बना रही है।