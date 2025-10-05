एमपी में ब्यूटी पार्लर में मिला 3 करोड़ का सांप

वनपाल पंकज मिश्रा और उनकी रेस्क्यू टीम के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सर्प की कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जाती है। कुछ देशों में इसे लकी स्नेक या गुड लक चार्म के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही इस सांप से जुड़ा एक अंधविश्वास भी है कि इससे धन-संपत्ति या सौभाग्य प्राप्त होता है जिसके कारण इसका अवैध व्यापार भी होता है और यही वजह है कि ये सांप अब दुर्लभ प्रजाति का हो चुका है। रेड सैंड बोआ सांप की पूंछ और मुंह एक समान दिखाई देने के कारण इसे दो मुंहा सांप भी कहा जाता है। भारत में रेड सैंड बोआ सांप को पकड़ना व बेचना या मारना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी अपराध है।