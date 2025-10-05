एमपी में ब्यूटी पार्लर में मिला 3 करोड़ का सांप

rare red sand boa snake rescue in beauty parlour
mp news: मध्यप्रदेश के सीधी में एक ब्यूटी पार्लर से दुर्लभ प्रजाति का ऐसा सांप रेस्क्यू किया गया है जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 3 करोड़ रूपये से भी ज्यादा बताई जाती है। ब्यूटी पार्लर की संचालिका जैसे ही पार्लर के पिछले हिस्से में बने कमरे में गई तो उसे फर्श पर मोटा भूरा और चमकदार सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर वो डर गई और तुरंत वनपाल व स्नेक कैचर को दी जिसके बाद स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया।
सीधी शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के डीपी कॉम्प्लेक्स स्थित ब्यूटी पार्लर पार्लर में सांप निकलने की सूचना पर वनपाल पंकज मिश्रा व उनकी टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में इस दुर्लभ सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित पकड़ लिया। वनपाल पंकज मिश्रा ने बताया कि जो सांप ब्यूटी पार्लर से पकड़ा है वो दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ सांप है जो कि जहरीला नहीं होता है । सांप का वजन करीब 7 किलो और लंबाई 3-4 फीट है। रेस्क्यू के बाद रविवार दोपहर 12 बजे मुकुंदपुर चिड़ियाघर में इस दुर्लभ सांप को संरक्षित कर दिया गया है।
वनपाल पंकज मिश्रा और उनकी रेस्क्यू टीम के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सर्प की कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जाती है। कुछ देशों में इसे लकी स्नेक या गुड लक चार्म के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही इस सांप से जुड़ा एक अंधविश्वास भी है कि इससे धन-संपत्ति या सौभाग्य प्राप्त होता है जिसके कारण इसका अवैध व्यापार भी होता है और यही वजह है कि ये सांप अब दुर्लभ प्रजाति का हो चुका है। रेड सैंड बोआ सांप की पूंछ और मुंह एक समान दिखाई देने के कारण इसे दो मुंहा सांप भी कहा जाता है। भारत में रेड सैंड बोआ सांप को पकड़ना व बेचना या मारना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी अपराध है।
