जंगल में अचानक सामने आया बाघ तो बाइक छोड़कर भागा फॉरेस्ट गार्ड, देखें वीडियो

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में उस वक्त एक फॉरेस्ट गार्ड के पसीने छूट गए जब सुबह सुबह उसका जंगल में बाघ (tiger) से आमना सामना हो गया। फॉरेस्ट गार्ड गश्ती के लिए बाइक से जंगल में जा रहा था तभी दुबरी के जंगल में बाघ अचानक उसकी बाइक के सामने आ गया। हालांकि फॉरेस्ट गार्ड ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत बाइक छोड़कर पीछे हट गया और पीछे आ रही पर्यटकों की जिप्सी में सवार हो गया। इस दौरान जिप्सी में मौजूद पर्यटकों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया है जो अब वायरल हो रहा है।