जंगल में अचानक सामने आया बाघ तो बाइक छोड़कर भागा फॉरेस्ट गार्ड, देखें वीडियो

mp news: सुबह-सुबह जंगल में गश्ती पर जा रहा था फॉरेस्ट गार्ड, अचानक बाइक के सामने आ गया बाघ...।

2 min read

सीधी

image

Shailendra Sharma

Oct 15, 2025

sidhi

tiger suddenly appeared forest guard left his bike and ran away watch video

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में उस वक्त एक फॉरेस्ट गार्ड के पसीने छूट गए जब सुबह सुबह उसका जंगल में बाघ (tiger) से आमना सामना हो गया। फॉरेस्ट गार्ड गश्ती के लिए बाइक से जंगल में जा रहा था तभी दुबरी के जंगल में बाघ अचानक उसकी बाइक के सामने आ गया। हालांकि फॉरेस्ट गार्ड ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत बाइक छोड़कर पीछे हट गया और पीछे आ रही पर्यटकों की जिप्सी में सवार हो गया। इस दौरान जिप्सी में मौजूद पर्यटकों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया है जो अब वायरल हो रहा है।

देखें वीडियो-

फॉरेस्ट गार्ड के सामने आया टाइगर

घटना बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे की है। फॉरेस्ट गार्ड अपनी मोटरसाइकिल से जंगल में गश्त करने के लिए जा रहा था तभी बाघ से उसका आमना सामना हो गया। फॉरेस्ट गार्ड ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत बाइक को खड़ा कर पीछे हट गया। पीछे पर्यटकों की जिप्सी आ रही थी जिस पर फॉरेस्ट गार्ड सवार हो गया। तो वहीं बाघ करीब आधा मिनट तक गार्ड की बाइक के चक्कर लगाता रहा और फिर बाइक को सूंघकर वापस जंगल की ओर लौट गया। बाघ के जंगल की तरफ लौटने के बाद फॉरेस्ट गार्ड ने राहत की सांस ली।

वायरल हुआ वीडियो

फॉरेस्ट गार्ड की बाइक सामने बाघ आने की घटना को पीछे आ रही जिप्सी में सवार पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद किया है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि संजय टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। बीते दिनों भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो बाघ पर्यटकों की गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए थे और उनका रास्ता रोक दिया था।

15 Oct 2025 09:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / जंगल में अचानक सामने आया बाघ तो बाइक छोड़कर भागा फॉरेस्ट गार्ड, देखें वीडियो

