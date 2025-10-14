एमपी में एक साल से ‘भूत’ बनकर घूम रही महिला…

woman declared dead on govt records pleaded with collector during jansunwai
mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में एक महिला बीते करीब एक साल से 'भूत' बनकर घूम रही है। चौंकने की बात नहीं है दरअसल वैसे तो ये महिला असलियत में जिंदा है लेकिन सरकारी कागजातों में इसे मृत घोषित किया जा चुका है। सरकारी कागजातों में मृत घोषित किए जाने के कारण बुजुर्ग महिला को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण अब वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए सबूत जुटाते हुए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है और अधिकारियों के पास खुद के जिंदा होने की गवाही भी दे रही है।
जो बुजुर्ग महिला बीते एक साल से 'भूत' बनकर भटक रही है उसका नाम रूकमन है वो सीधी जिले के कुसमी जनपद क्षेत्र के गोतरा गांव की रहने वाली है। समग्र आईडी और सरकारी दस्तावेजों में पंचायत के कर्मचारियों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जिसके कारण उसे अब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खाद्यान्न और राशन के लिए परेशान बुजुर्ग महिला रूकमन बीते करीब एक साल से खुद को जिंदा साबित करने के सबूत जुटाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। महिला रुकमन का कहना है कि वो राशन दुकान से लेकर जनपद कार्यालय तक गई लेकिन हर जगह यही जवाब मिला कि तुम्हारा नाम तो मृतकों की सूची में है।
हर जगह से थक-हारकर मंगलवार को महिला रुकमन अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची और सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को अपनी पीड़ा बताई। महिला रुकमन ने कलेक्टर से कहा कि साहब मैं जिंदा हूं और मुझे मेरा हक दिलवा दीजिए। कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी ने पूरे मामले में तत्काल जांच के आदेश दिए हैं, उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रुकमन का नाम समग्र आईडी में पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
सीधी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग