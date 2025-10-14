एमपी में एक साल से ‘भूत’ बनकर घूम रही महिला…

जो बुजुर्ग महिला बीते एक साल से 'भूत' बनकर भटक रही है उसका नाम रूकमन है वो सीधी जिले के कुसमी जनपद क्षेत्र के गोतरा गांव की रहने वाली है। समग्र आईडी और सरकारी दस्तावेजों में पंचायत के कर्मचारियों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जिसके कारण उसे अब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खाद्यान्न और राशन के लिए परेशान बुजुर्ग महिला रूकमन बीते करीब एक साल से खुद को जिंदा साबित करने के सबूत जुटाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। महिला रुकमन का कहना है कि वो राशन दुकान से लेकर जनपद कार्यालय तक गई लेकिन हर जगह यही जवाब मिला कि तुम्हारा नाम तो मृतकों की सूची में है।