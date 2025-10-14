Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

एमपी में एक साल से ‘भूत’ बनकर घूम रही महिला…

mp news: एक चौंकाने वाली खबर, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे..एक महिला एक साल से भटक रही है...।

2 min read

सीधी

image

Shailendra Sharma

Oct 14, 2025

sidhi

woman declared dead on govt records pleaded with collector during jansunwai

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में एक महिला बीते करीब एक साल से 'भूत' बनकर घूम रही है। चौंकने की बात नहीं है दरअसल वैसे तो ये महिला असलियत में जिंदा है लेकिन सरकारी कागजातों में इसे मृत घोषित किया जा चुका है। सरकारी कागजातों में मृत घोषित किए जाने के कारण बुजुर्ग महिला को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण अब वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए सबूत जुटाते हुए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है और अधिकारियों के पास खुद के जिंदा होने की गवाही भी दे रही है।

एक साल से 'भूत' बनकर भटक रही महिला

जो बुजुर्ग महिला बीते एक साल से 'भूत' बनकर भटक रही है उसका नाम रूकमन है वो सीधी जिले के कुसमी जनपद क्षेत्र के गोतरा गांव की रहने वाली है। समग्र आईडी और सरकारी दस्तावेजों में पंचायत के कर्मचारियों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जिसके कारण उसे अब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खाद्यान्न और राशन के लिए परेशान बुजुर्ग महिला रूकमन बीते करीब एक साल से खुद को जिंदा साबित करने के सबूत जुटाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। महिला रुकमन का कहना है कि वो राशन दुकान से लेकर जनपद कार्यालय तक गई लेकिन हर जगह यही जवाब मिला कि तुम्हारा नाम तो मृतकों की सूची में है।

कलेक्टर से कहा- साहब मैं जिंदा हूं..

हर जगह से थक-हारकर मंगलवार को महिला रुकमन अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची और सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को अपनी पीड़ा बताई। महिला रुकमन ने कलेक्टर से कहा कि साहब मैं जिंदा हूं और मुझे मेरा हक दिलवा दीजिए। कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी ने पूरे मामले में तत्काल जांच के आदेश दिए हैं, उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रुकमन का नाम समग्र आईडी में पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में दीपावली से पहले 153 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला
अशोकनगर
ASHOKNAGAR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 07:18 pm

Published on:

14 Oct 2025 07:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / एमपी में एक साल से ‘भूत’ बनकर घूम रही महिला…

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकाने पर छापा, GST टीम की बड़ी कार्रवाई

GST Raid
सीधी

‘लाड़ली बहनों को 1250…जीजा से 5 हजार की वसूली’, पूर्व मंत्री ने सरकार पर उठाए सवाल

kamleshwar-patel
सीधी

तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, 5 मिनट के तूफान ने उखाड़ दिए पेड़, उड़े मकानों के छप्पर

sanjay tiger reserve heavy rain strong storm destruction villages damage mp news
सीधी

एमपी में भाजपा नेता से रिश्वत लेते पकड़ाई महिला क्लर्क, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

Bribe Case
सीधी

सोने की कीमत ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिवाली तक हो जाएगा 1.25 लाख के पार!

gold price hike 2025 festival season diwali mp news
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.