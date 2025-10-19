रीवा-सीधी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा आयल टैंकर, कई कि.मी लंबा जाम लगा, चालक गंभीर

रीवा-सीधी मार्ग पर आयल टैंकर पलटने से लगा जाम (Photo Source- Patrika Input)
Rewa-Sidhi Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, हर रोज सूबे में सैकड़ों लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं तो वहीं दर्जनों घायल भी हो रहे हैं। ताजा सड़क हादसे से जुड़ा एक मामला राज्य के सीधी जिले से सामने आया है। यहां सड़क पर ऑयल से भरा तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल उपाचर के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है।
ये सड़क हादसा रीवा-सीधी मार्ग पर सोनवर्षा टोल के पास हुआ है। आयल टैंकर के अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटने से सड़क पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया। मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। पहले तो पुलिस ने लोगों की सहायता से टैंकर को मार्ग से हटाने का प्रयास किया। लेकिन, काफी मशक्कत के बाद भी कोई सफलता न मिलने पर क्रैन की मदद से टैंकर को सड़क से हटवाया गया, तब कहीं जाकर वाहनों की आवाजाही शुरु हो सकी।
ये हादसा सोनवर्षा टोल प्लाजा के समीप हुआ है। ऐसे में सीधी-रीवा मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। सड़क पर लगी वाहनों की कतारों को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गो से वाहनों को बाईपास करना पड़ा। घंटों मशक्कत के बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सकी। इदर, जिला अस्पताल में भर्ती टैंकर ड्राइवर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल, पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है।
