रीवा-सीधी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा आयल टैंकर, कई कि.मी लंबा जाम लगा, चालक गंभीर

Rewa-Sidhi Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, हर रोज सूबे में सैकड़ों लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं तो वहीं दर्जनों घायल भी हो रहे हैं। ताजा सड़क हादसे से जुड़ा एक मामला राज्य के सीधी जिले से सामने आया है। यहां सड़क पर ऑयल से भरा तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल उपाचर के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है।