सीधी

तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, 5 मिनट के तूफान ने उखाड़ दिए पेड़, उड़े मकानों के छप्पर

MP News: सीधी जिले के कुसमी जनपद में भीषण तूफान (strong storm) ने कहर बरपाया। तेज हवाओं और बारिश से कई गांव तबाह, घरों पर पेड़ गिरे, फसलें चौपट, बिजली व्यवस्था ध्वस्त।

3 min read

सीधी

image

Akash Dewani

Oct 09, 2025

sanjay tiger reserve heavy rain strong storm destruction villages damage mp news

sanjay tiger reserve heavy rain strong storm destruction villages damage (Patrika.com)

Sanjay Tiger Reserve: सीधी जिले के आदिवासी बाहुल्य जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मंगलवार रात आए भीषण तूफान (strong storm) ने भारी तबाही मचा दी। रात करीब 9.30 से 10 बजे के बीच तेज बारिश (heavy rain) के साथ आए इस तूफान ने पनखोरा, लवाही, गिजोहर और अमझर गांवों में व्यापक नुकसान पहुंचाया। कई ग्रामीणों के घरों पर पेड़ गिर गए, जबकि सैकड़ों पेड़ जंगल में धराशायी हो गए। (mp news)

तूफान ने मचाई तबाही, उड़े घर के छप्पर

ग्रामीणों ने बताया कि शाम को हल्की बारिश के बाद अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और महज पांच मिनट में तूफान ने विकराल रूप ले लिया। कई मकानों की छतें उड़ गई, पेड़ घरों पर गिर पड़े और लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। तूफान पश्चिम दिशा से आया और पूर्व की ओर बढ़ गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर गहरी चोट पहुंची है। (mp news)

घरों में रखे सामान हुए बर्बाद

तूफान से घरों में रखे बर्तन, कपड़े, अनाज और दैनिक उपयोग की सामग्री नष्ट हो गई। वहीं खेतों में खड़ी धान, उड़द और अरहर की फसलें भी क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं। सूचना मिलने पर मड़वास के जेई राजेंद्र सिंह राजपूत और वन परिक्षेत्र अधिकारी बस्तुआ कैलाश बामनिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित गांवों और जंगलों की स्थिति का जायजा लेकर पीड़ितों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया।

तूफान के कारण जिन ग्रामीणों के घरों पर पेड़ गिरने से नुकसान हुआ उसमें प्रेमलाल पिता जुग्गू लाल बैगा, मोतीलाल पिता मनधारी बैगा, तेरसिया पति जुग्गू लाल बैगा, सुखलाल पिता राममिलन बैगा, बुद्धसेन पिता रामकुमार बैगा, रामकुमार पिता हीरा बैगा, सुखसेन पिता ददन बैगा, रामलाल पिता मोतीलाल बैगा, राममिलन पिता तिलकधारी बैगा, बच्चूलाल पिता छतधारी बैगा, रामस्वरूप पिता जुग्गू लाल बैगा सभी निवासी ग्राम पंचायत खैरी गांव पनखोरा शामिल हैं।

विद्युत आपूर्ति भी ठप

तूफान के चलते कई जगहों पर विद्युत खंभे और तार टूट गए। इससे पनखोरा एवं लवाही गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। ग्रामीणों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी। बिजली कंपनी की टीम ने मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य शुरु कर दिया है। (mp news)

लवाही में महिला घायल

ग्राम लवाही में लालमणि यादव के घर पर पेड़ गिरने से उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका उपचार जारी है। ईश्वर दीन वैगा और मोहन यादव के घरों को भी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने शासन से शीघ्र सर्वे कर राहत सहायता दिलाने की मांग की है। (mp news)

तहसीलदार ने कहा ….

तूफान आने से ग्रामीणों का जो नुकसान हुआ होगा पटवारी आरआई को भेजकर मौका मुआयना करवाया जाएगा। प्रकरण तैयार कर शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
अमित दुबे, नायब तहसीलदार वृत्त पौड़ी

09 Oct 2025 03:30 pm

सीधी

