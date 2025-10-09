तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, 5 मिनट के तूफान ने उखाड़ दिए पेड़, उड़े मकानों के छप्पर

ग्रामीणों ने बताया कि शाम को हल्की बारिश के बाद अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और महज पांच मिनट में तूफान ने विकराल रूप ले लिया। कई मकानों की छतें उड़ गई, पेड़ घरों पर गिर पड़े और लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। तूफान पश्चिम दिशा से आया और पूर्व की ओर बढ़ गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर गहरी चोट पहुंची है। (mp news)