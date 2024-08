गजब का हिम्मतवाला, बकरी के लिए भूखे बाघ से भिड़ गया, जान बचाकर भागा टाइगर

गजब का हिम्मतवाला, बकरी के लिए भूखे बाघ से भिड़ गया, जान बचाकर भागा टाइगर

Shepherd clashed with tiger in Dhubri range of Sanjay Tiger Reserve मध्यप्रदेश का यह हिम्मतवाला 60 साल का बुजुर्ग है जोकि भूखे बाघ से भिड़ गया।

सीधी•Aug 30, 2024 / 04:04 pm• deepak deewan

Shepherd clashed with tiger in Dhubri range of Sanjay Tiger Reserve

Shepherd clashed with tiger in Dhubri range of Sanjay Tiger Reserve मध्यप्रदेश का यह हिम्मतवाला 60 साल का बुजुर्ग है जोकि भूखे बाघ से भिड़ गया। जंगल में बुजुर्ग के एक साथी की बकरी पर घात लगाए बैठे बाघ ने हमला कर दिया। बाघ भूखा था और शिकार की टोह में निकला था। बकरियों का झुंड देख वह झपटा और एक बकरी को दबोच लिया। इधर अपने साथी की बकरी की जान खतरे में देख बुजुर्ग ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और बाघ से भिड़ गया। वह बाघ से जंग करता रहा तभी अन्य लोग आ गए और आखिरकार टाइगर घबराकर भाग गया।