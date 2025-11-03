Patrika LogoSwitch to English

बड़ी खबर, सिविल सर्जन के मुंह पर कालिख पोती, जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगाए

Sidhi News: एमपी के सीधी जिले का मामला, जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर दिखा आक्रोश...

सीधी

image

Sanjana Kumar

Nov 03, 2025

Sidhi Breaking News

Sidhi Breaking News: जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एसबी खरे के मुंह पर कालिख पोतते दिखे शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष। (फोटो: पत्रिका)

Sidhi News: सीधी जिले से चौंकाने वाली खबर आई है। यहां जिला अस्पताल मे व्याप्त अव्यवस्थाओं के विरोध में शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष ने सिविल सर्जन के मुंह पर कालिख पोत दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कालिख पोतने के बाद

ये है मामला

जानकारी मिल रही है किसीधीजिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं के कारण आए दिन मरीजों और उनके परिजोनों को यहां मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अव्यवस्थाओं से आहत होकर इनके विरोध में शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडेय ने सिविल सर्जन डॉ. एस.बी. खरे के मुंह पर कालिख पोत दी। बताया जा रहा है कि खरे ने उनके निजी संस्थान में जाकर चिकित्सीय अव्यवस्था को लेकर यह कदम उठाया। इस दौरान विवेक पांडेय और उनके समर्थक जय भवानी और जय शिवाजी के नारे लगाते नजर आए।

सिविल सर्जन बोले मेरी आंख में चला गया...

कालिख पोतने के दौरान सिविल सर्जन डॉ. एस.बी. खरे ने विवेक से कहा कि मेरी आंख में चला गया। तो उन्होंने कहा कपड़े से पोंछ लो, पानी लाओ। वीडियो में विवेक सर्जन से यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि आप आए इसलिए दुखी हैं..। इसके बाद शिवसेना उपाध्यक्ष और समर्थक नारेबाजी की करते भी नजर आए।

सीधी

