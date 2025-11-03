बड़ी खबर, सिविल सर्जन के मुंह पर कालिख पोती, जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगाए

जानकारी मिल रही है किसीधीजिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं के कारण आए दिन मरीजों और उनके परिजोनों को यहां मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अव्यवस्थाओं से आहत होकर इनके विरोध में शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडेय ने सिविल सर्जन डॉ. एस.बी. खरे के मुंह पर कालिख पोत दी। बताया जा रहा है कि खरे ने उनके निजी संस्थान में जाकर चिकित्सीय अव्यवस्था को लेकर यह कदम उठाया। इस दौरान विवेक पांडेय और उनके समर्थक जय भवानी और जय शिवाजी के नारे लगाते नजर आए।