Rajasthan Crime: कोल्डड्रिंक पिलाकर 27 साल की युवती से रेप, अश्लील फोटो- वीडियो बनाए

Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)
सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में कोल्डड्रिंक पिलाकर 27 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आरोप है कि युवती को कोल्डड्रिंक पिलाई गई जिससे वह मूर्छित हो गई। आरोपी ने युवती के साथ रेप करने के साथ ही उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए।
महिला ने एफआईआर में बताया कि गांव के ही दुकानदार ने महिला को कोल्डड्रिंक पिलाकर अपनी दुकान में रेप किया। रेप करने के दौरान महिला के अश्लील फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड किए।
युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकियां दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
