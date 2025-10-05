Rajasthan Crime: कोल्डड्रिंक पिलाकर 27 साल की युवती से रेप, अश्लील फोटो- वीडियो बनाए

सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में कोल्डड्रिंक पिलाकर 27 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।