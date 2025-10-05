Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Rajasthan Crime: कोल्डड्रिंक पिलाकर 27 साल की युवती से रेप, अश्लील फोटो- वीडियो बनाए

राजस्थान के सीकर जिले में कोल्डड्रिंक पिलाकर 27 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read

सीकर

image

Anil Prajapat

Oct 05, 2025

Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में कोल्डड्रिंक पिलाकर 27 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आरोप है कि युवती को कोल्डड्रिंक पिलाई गई जिससे वह मूर्छित हो गई। आरोपी ने युवती के साथ रेप करने के साथ ही उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए।

दुकानदार ने ही किया रेप

महिला ने एफआईआर में बताया कि गांव के ही दुकानदार ने महिला को कोल्डड्रिंक पिलाकर अपनी दुकान में रेप किया। रेप करने के दौरान महिला के अश्लील फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड किए।

अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी

युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकियां दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

05 Oct 2025 09:58 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Crime: कोल्डड्रिंक पिलाकर 27 साल की युवती से रेप, अश्लील फोटो- वीडियो बनाए

