सीकर में बलात्कार के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, मां-बहन ने नोचे बाल-जड़े थप्पड़

आरोपी के परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। आरोपी व उसके परिवार की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के बाल नोंच डाले और थप्पड़ भी जड़े। आरोपी गौतम ने पुलिस से छुड़ाकर भागने की कोशिश भी की लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों ने आरोपी को नहीं छोड़ा। पुलिस ने राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।