सीकर में बलात्कार के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, मां-बहन ने नोचे बाल-जड़े थप्पड़

सीकर। नाबालिग से बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने गई मौलासर पुलिस थाने की टीम के साथ आरोपी व उसके परिजनों ने जमकर मारपीट की। आरोपी युवक की मां, बहन व अन्य सदस्यों ने पुलिसकर्मियों को लात-घूंसे व थप्पड़ें मारी।
अब घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मौके पर पहुंची धोद थाना पुलिस ने जवानों को छुड़वाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में धोद पुलिस ने पांच जनों को पकड़ा है। एक आरोपी फरार हो गया।
सीओ सुरेश शर्मा ने बताया कि डीडवाना-कुचामन जिले के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को धोद कस्बे की अनोखूं रोड का रहने वाला आरोपी गौतम मेघवाल पुत्र घासीराम अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले आया था। नाबालिग ने दस्तयाब होने के बाद स्वयं के साथ बलात्कार होने की बात बताई थी।
बलात्कार का आरोपी गौतम धोद में अपनी बहन मुन्नी के घर पर फरारी काट रहा था। मौलासर पुलिस के दो कांस्टेबल मुकेश और विजेंद्र मंगलवार शाम करीब 5.30 बजे आरोपी गौतम को पकड़ने के लिए उसके घर गए थे। बड़ी मुश्किल से उसे घर के बाहर निकाला।
आरोपी के परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। आरोपी व उसके परिवार की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के बाल नोंच डाले और थप्पड़ भी जड़े। आरोपी गौतम ने पुलिस से छुड़ाकर भागने की कोशिश भी की लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों ने आरोपी को नहीं छोड़ा। पुलिस ने राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
थानाधिकारी राजकुमार यादव ने बताया कि धोद थाना पुलिस ने बलात्कार के मुख्य आरोपी गौतम (21) पुत्र घासीराम बलाई को मंगलवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा विक्रम (35) पुत्र सुल्तान, मुन्नी (40) पत्नी आनंद बलाई, उमा उर्फ उर्मिला (25) पत्नी सुरेश बलाई निवासी पेवा और प्रियंका (20) पुत्री आनंद बलाई निवासी धोद को गिरफ्तार किया है।