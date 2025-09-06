सीकर। राजस्थान में सीकर जिले के तिहाय गांव में पत्नी की गंडासे से ताबड़तोड़ वार कर हत्या करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी श्रवण कुमार जाट ने पत्नी के चाल चलन पर शक के चलते व मानसिक अवसाद के कारण पत्नी की गंडासे से वार कर हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पति को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पुलिस थानाधिकारी ने बताया कि तिहाय गांव निवासी सुमन 50 जाट की हत्या के आरोप में उसके पति श्रवण 55 जाट को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गंडासी को बरामद कर लिया।
वर्षों से चल रही थी पति-पत्नी में अनबन: तिहाय निवासी श्रवण जाट व मृतका पत्नी सुमन के मध्य वर्षों से अनबन चल रही थी। श्रवण को लगता था कि उसकी पत्नी उसके स्थान पर बाहर व आसपड़ोस के लोगों की ज्यादा सुनती व करती थी। उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसके चलते आए दिन उनमें झगड़ा होता रहता था।
हत्या के आरोपी श्रवण जाट का वर्षों से मानसिक रोग का इलाज सीकर में चल रहा था। करीब दस दिन से श्रवण इधर-उधर घुमना व हर समय उग्र रहने लग गया था। इसके चलते बुधवार को भी उसके पत्नी को गंडासे से हमला करने का प्रयास किया था। इससे डर कर मृतका सुमन सास व ससुराल के अन्य परिजनों के पास चली गई थी। गुरुवार सुबह श्रवण के भाई व वृद्धा मां व पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवा कर मृतका सुमन को बाहर निकाला व श्रवण को पकड़ कर सीकर चिकित्सक को दिखाने के लिए भेजा था।
रामगढ़ शेखावाटी के थानाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि सुमन जाट की हत्या के आरोप में पति श्रवण को गिरफ्तार कर लिया गया। पूूछताछ में आरोपी ने हत्या पत्नी के चाल चलन पर शक व आपसी कलह के कारण स्वीकारा है। श्रवण मानसिक रूप से बीमार भी है। पुलिस पूछताछ पूरी हो जाने के कारण न्यायिक हिरासत मे भेज दिया गया।