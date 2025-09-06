हत्या के आरोपी श्रवण जाट का वर्षों से मानसिक रोग का इलाज सीकर में चल रहा था। करीब दस दिन से श्रवण इधर-उधर घुमना व हर समय उग्र रहने लग गया था। इसके चलते बुधवार को भी उसके पत्नी को गंडासे से हमला करने का प्रयास किया था। इससे डर कर मृतका सुमन सास व ससुराल के अन्य परिजनों के पास चली गई थी। गुरुवार सुबह श्रवण के भाई व वृद्धा मां व पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवा कर मृतका सुमन को बाहर निकाला व श्रवण को पकड़ कर सीकर चिकित्सक को दिखाने के लिए भेजा था।