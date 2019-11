बीकानेर सड़क हादसे ने फिर याद दिलाया वो दिल दहला देने वाला मंजर, जब दो टुकड़ों में बंट गई थी लोक परिवहन

Bikaner Road Accident : बीकानेर में सोमवार सुबह हुई लोक परिवहन बस और ट्रक ( 11 Killed in Bus Truck Collision in Bikaner ) की जबरदस्त भिड़ंत ने शेखावाटी को फिर से दर्द देने के साथ पिछले साल फतेहपुर के रोलसाबसर ( Lok Parivahan Bus Truck Collision in Rolsabsar Fatehpur) में हुए हादसे का खौफनाक मंजर याद दिला दिया।

Bikaner Road Accident : बीकानेर में सोमवार सुबह हुई लोक परिवहन बस और ट्रक ( 11 killed in Bus Truck Collision in Bikaner ) की जबरदस्त भिड़ंत ने शेखावाटी को फिर से दर्द देने के साथ पिछले साल फतेहपुर के रोलसाबसर ( lok parivahan Bus Truck Collision in Rolsabsar Fatehpur) में हुए हादसे का खौफनाक मंजर याद दिला दिया। पिछले साल जनवरी में सवारियों के चक्कर मे तेज रफ्तार लोक परिवहन बस सामने से आते ट्रक से जबरदस्त तरीके से टकरा गई थी। जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत ( 11 Killed in Rolsabsar Fatehpur in 2018 ) हो गई थी। हादसा इतना जबरदस्त था कि लोक परिवहन बस दो टुकड़ों में बंट गई। सडक़ पर चारों ओर बिखरे खून के बीच क्षत- विक्षत लाशें और घायल लोगों की चीत्कार ने हर किसी का दिल दहला दिया था।

यूं हुआ था हादसा ( Major Road Accident in Sikar Rajasthan )

03 जनवरी 2018 को राजस्थान लोक परिवहन की बस सरदारशहर से जयपुर जा रही थी। हादसे के समय बस यात्रियों से भरी हुई थी। सवारियों को लेने के चक्कर में लोक परिवहन बस के चालक ने गांव रोलसाबसर के पास आगे चल रही रोडवेज बस को ओवरटेक किया। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रोले में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और वह दो हिस्सों में कट गई। आधा हिस्सा ट्रोले के साथ घसीटता हुआ ही चला गया।

कम्बल में लपेटकर ले गए थे शव

बस में शव बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। लोग कम्बल में शव डालकर उन्हें वाहनों से मुर्दाघर पहुंचाया। फतेहपुर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआत में पांच यात्रियों की मौत होने की सूचना थी, मगर बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ गया। हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हुई थी।

रोलसाबसर गांव के पास लोक परिवहन बस के चालक बेहद खतरनाक ढंग से रोडवेज बस का ओवरटेक किया। इसी दौरान रोडवेज बस भी हादसे का शिकार होते होते बची। रोडवेज बस चालक ने चलती बस को रोड से नीचे उतार लिया था। इस वजह से लोक परिवहन बस से उसकी टक्कर होते होते रह गई, मगर ओवरटेक के दौरान लोक परिवहन बस का संतुलन इस कदर बिगड़ गया था कि उसका चालक उसे नियंत्रित नहीं कर पाया और सामने आ रहे ट्रोले से भिड़ंत हो गई।

