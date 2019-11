बीकानेर में बस व ट्रक की भिड़ंत में शेखावाटी के 3 लोगों की मौत, तस्वीरों में देखें हादसे का खौफनाक मंजर

Rajasthan Bikaner Accident : बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ के सैरूणा गांव के पास सोमवार सुबह एनएच 11 पर सवारियों से भरी बस व ट्रक की आमने-सामने की जबरदस्त भिड़ंत ( Bus Truck Collision ) में शेखावाटी के तीन लोगों की मौत ( Three People of Sikar Churu Died in Bikaner Accident ) हो गई।

सीकर।

Rajasthan Bikaner accident : बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ के सैरूणा गांव के पास सोमवार सुबह एनएच 11 पर सवारियों से भरी बस व ट्रक की आमने-सामने की जबरदस्त भिड़ंत ( Bus Truck Collision ) में शेखावाटी के तीन लोगों की मौत ( Three People of Sikar Churu Died in bikaner accident ) हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दोनों वाहन आग का गोला बन गए। जिसमें कई लोग झुलस गए। दर्दनाक हादसे में 11 लोग ( 11 killed in Bus Truck Collision at Bikaner ) अकाल मौत का शिकार हुए है। वहीं 20 लोग घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल ( PBM Hospital ) में भर्ती करवाया। शुरूआती जांच में हादसे की वजह कोहरा माना जा रहा है।

बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर

पुलिस के अनुसार बस सवारियों को लेकर बीकानेर से सुबह 6.30 बजे जयपुर के लिए रवाना हुई थी। एक घंटे बाद सैरूणा गांव के पास एनएच 11 पर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। जबरदस्त टक्कर मे दोनों वाहनों में आग लग गई।

तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग दौडकऱ आए और ट्यूबवैल चालू कर आग बुझाई। हादसे में बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया।

कड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए शव

भीषण हादसे में कइयों के शव बस में ही फंसे रहे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। आग लगने के कारण कई झुलस गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

मृतकों में शेखावाटी के तीन शामिल

मृतकों में 7 पुरुष व 4 महिला शामिल थे। हादसे में शेखावाटी के तीन लोगों की मौत हुई है। इनमें बस चालक ओमसिंह पुत्र शंभू सिंह निवासी फतेहपुर सीकर, नवरेखा और काजल निवासी राजलदेसर चूरू, रायसर नापासर निवासी भेरू सिंह, पुलिस लाइन बीकानेर निवासी अरूण कुमार, बागड़ी मोहल्ला बीकानेर निवासी ललित कुमार, माया कंवर, अनिता तथा अलवर के थाना गाजी निवासी राजू मीणा शामिल है। अन्य मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

