बीकानेर में भीषण हादसा: तीर्थ यात्रा करने जा रहे शेखावाटी के 7 लोगों की दर्दनाक मौत

7 Killed in Road Accident at Deshnok Bikaner : बीकानेर के देशनोक में मंगलवार को एक भीषण सडक़ ( Major Road Accident in Rajasthan ) हादसे में शेखावाटी के 7 लोगों की मौत ( 7 People of Shekhawati Died in Accident ) हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।