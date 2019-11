टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप कई फीट हवा में उछली, गिरते ही सड़क पर बिछ गई लाशें

Accident in Sikar Rajasthan : रींगस-खाटू रोड़ पर संतोषपुरा व चौमू पुरोहितान गांव के बीच बुधवार देर शाम 7 बजे मिनी बस और जीप ( Bus Jeep Collision ) में हुई भीषण टक्कर के बाद सडक़ पर दिल को दहला देने वाला दृश्य नजर आया। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत ( 8 Devotees Killed in Accident at Khatushyamji Sikar ) हो गई।