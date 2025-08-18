शिक्षा विभाग की अनदेखी: डेढ महीने बाद भी स्कूलों में नहीं पहुंची किताबें और वर्क बुक, अगले महीने होंगे टेस्ट

Education Department: शिक्षा विभाग की ढिलाई सरकारी स्कूलों की पढ़ाई पर भारी पड़ रही है। सत्र शुरू होने के डेढ महीने बाद भी स्कूलों में कक्षा एक से 6 की किताबें व वर्क बुक नहीं पहुंची है। अब चूंकि छठी तक के पूरे पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है ऐसे में शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल से पुस्तकें डाउनलोड कर पढ़ाना चाहें तो भी वर्क बुक के बिना वे विद्यार्थियों को स्कूल व होम वर्क नहीं करवा पा रहे। लिहाजा स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने के साथ शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।