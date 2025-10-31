Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Sikar: सीकर में अब अनाज कारोबारी से गैंगस्टर ने मांगी फिरौती, इलाके में दहशत, पुलिस सुरक्षा मिली

धमकियों के चलते फतेहपुर के दो कारोबारी देश छोड़कर जा चुके हैं और अन्य कारोबारी व नेता दहशत के माहौल में हैं।

सीकर

image

Rakesh Mishra

Oct 31, 2025

gangster Virendra Charan

पत्रिका फाइल फोटो

सीकर। प्रदेश में बदमाश व्यापारियों, नेताओं, शराब व होटल कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकियां दे रहे हैं। अब नया मामला खाटू का है। यहां के अनाज कारोबारी पूरणमल अग्रवाल को वीरेंद्र चारण एवं उसके गुर्गे हिस्ट्रीशीटर राहुल रिणाउ ने रंगदारी की धमकी दी है।

दोनों गैंगस्टर ने विदेशी नंबर से वॉइस कॉल किया और वॉयस नोट भी भेजा है। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पुलिस ने व्यापारी की सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात किया है। सीकर जिले में अब तक 15 से अधिक कारोबारियों, भाजपा व कांग्रेस नेताओं को फिरौती की धमकियां मिल चुकी है, इनमें से छह कारोबारियों को पुलिस सुरक्षा मिल चुकी है।

बेटे ने मामला दर्ज कराया

खाटू थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि अनाज कारोबारी पूरणमल के बेटे विजय ने मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित विजय ने बताया कि उसके पिता के नंबर से वह खुद व्हाट्सएप अपने मोबाइल में चलाता है। 28 अक्टूबर को उसके पिता के व्हाट्सएप नंबर पर एक वॉयस कॉल और वॉयस नोट विदेशी नंबरों से आया।

रंगदारी के लिए कॉल

कॉल करने वाले ने खुद को राहुल रिणाउ होना बताया और कहा कि उसने रंगदारी के लिए कॉल किया है। कुछ देर बार इसी नंबर से दोबारा कॉल आया था। कॉल पर गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने कहा कि रकम नहीं दी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। धमकियों के चलते फतेहपुर के दो कारोबारी देश छोड़कर जा चुके हैं और अन्य कारोबारी व नेता दहशत के माहौल में हैं।

6 व्यापारियों व नेताओं को मिल चुकी पुलिस सुरक्षा

गौरतलब है कुचामन के व्यापारी रमेश रुलाणिया की हत्या के बाद कि फतेहपुर शेखावाटी के तीन व्यवसाइयों को एक-एक हथियारबंद पुलिस जवान की सुरक्षा मिल चुकी है। वहीं खाटूश्यामजी के कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव श्याम सुंदर पूनियां, अनाज कारोबारी पूरणमल अग्रवाल को सुरक्षा प्रदान की गई है। नीमकाथाना के भाजपा नेता और खनन कारोबारी महेंद्र गोयल को भी गनमैन उपलब्ध करवाया गया है।

31 Oct 2025 09:52 pm

Sikar: सीकर में अब अनाज कारोबारी से गैंगस्टर ने मांगी फिरौती, इलाके में दहशत, पुलिस सुरक्षा मिली

सीकर

राजस्थान न्यूज़

