Sikar: सीकर में अब अनाज कारोबारी से गैंगस्टर ने मांगी फिरौती, इलाके में दहशत, पुलिस सुरक्षा मिली

कॉल करने वाले ने खुद को राहुल रिणाउ होना बताया और कहा कि उसने रंगदारी के लिए कॉल किया है। कुछ देर बार इसी नंबर से दोबारा कॉल आया था। कॉल पर गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने कहा कि रकम नहीं दी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। धमकियों के चलते फतेहपुर के दो कारोबारी देश छोड़कर जा चुके हैं और अन्य कारोबारी व नेता दहशत के माहौल में हैं।