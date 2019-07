सीकर में बाढ़ जैसे हालात, 40 कॉलोनियां जलमग्न्र, रेलवे प्लेटफार्म तक भरा पानी, जयपुर से SDRF की टीम रवाना

सीकर.

heavy rain in Sikar : सावन में बरसों बाद हुई झमाझम ने लोगों के मन प्रफुल्लित कर दिया। बीती रात से हो रही बारिश ने पूरे जिले को जलमग्न कर किया। 13 घंटों में हुई दस इंच ( 10 Inch Rain in Sikar Rajasthan ) बारिश ने शहर में बाढ़ के हालात बन गए। अब तक 10 इंट बारिश दर्ज हो चुकी है। भारी बारिश के चलते जयपुर से एसडीआरएफ ( SDRF Team ) की टीम सीकर के लिए रवाना हो चुकी है। तेज बारिश ( heavy rain in Rajasthan ) के कारण कई किलोमीटर की सडक़ें बह गई। कॉलोनियां जलमग्न हो गई। कई किलोमीटर क्षेत्र में लोगों का सम्पर्क टूट गया। लोग घरों में कैद होकर रह गए। दोपहर तक शहर में बाजार तक नहीं खुले। स्कूल कॉलेज व कोचिंग संस्थानों में छुट्टी कर दी गई।

मौसम विभाग ( Weather Department ) का कहना है कि शेखावाटी सहित प्रदेश के कई जिलों में अभी बारिश का जोर रहेगा। इस दौरान शेखावाटी सहित कई जगह भारी बारिश होगी। इधर आपदा प्रबंधन की ओर से कमजोर इंतजाम किए जाने के कारण लोगों की दुविधा बढ़ रही है। शहर के एकमात्र अंडरपास राधाकिशनपुरा में साढ़े आठ फिट तक पानी भर गया। जिले के कई अंडरपास में वाहन फंस गए।

जिलेभर में सडक़ें जहां दरिया बनी नजर आ रही है, तो खंडेला की कातली सरीखी नदियां उफान पर आ गई है। रास्ते बंद होने से जगह जगह वाहनों की आवाजाही ठप्प हो गई है। कई रेलवे अंडर पास में भी पानी का स्तर 10 फिट तक पहुंच गया हैं।

पलसाना के अंडरपास में तो इस दौरान यात्रियों से भरी एक बस फंस गई। जिससे सवारियां दहशत में आ गई। बड़ी मुश्किल से ट्रेक्टर की सहायता से बस को बाहर निकाला जा सका। निचले इलाकों में पानी भरने से कई घरों में पानी भर गया। भारी बरसात और मौसम विभाग के अलर्ट के बीच प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष को अलर्ट कर दिया है।