Rain Alert: रात 10.30 बजे से पहले भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने अभी-अभी जारी किया बड़ा अलर्ट

राजस्थान के कई जिलों पर मानसून की मेहरबानी बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार रात को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, कोटा और झालावाड़ जिलों के लिए जारी की गई है। विभाग के अनुसार इन जिलों में आगामी 2 घंटों के भीतर एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
इसके साथ ही जयपुर, अजमेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली, जोधपुर और बीकानेर में आकाशीय बिजली, मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने यहां यलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं सीकर जिले के नीमकाथाना शहर व आसपास के क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। तेज बरसात से जहां तापमान में गिरावट दर्ज हुई और लोगों को भीषण गर्मी व उमस से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर जलभराव ने नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल दी। लगातार बरसे पानी से कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई और शहर की प्रमुख सड़कें दरिया नजर आईं।
यह वीडियो भी देखें
नालियों की समय पर सफाई नहीं होने से जगह-जगह पानी भर गया। निचले इलाकों में हालात और बिगड़े, जहां लोगों को घर से बाहर निकलने तक में परेशानी उठानी पड़ी। रेलवे बुगदा, शाहपुरा रोड, छावनी सहित कई क्षेत्रों में पानी भराव से वाहन चालकों और आमजन को घंटों जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी घरों व दुकानों में घुसने से लोग बेहाल नजर आए।