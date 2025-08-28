Rain Alert: रात 10.30 बजे से पहले भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने अभी-अभी जारी किया बड़ा अलर्ट

वहीं सीकर जिले के नीमकाथाना शहर व आसपास के क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। तेज बरसात से जहां तापमान में गिरावट दर्ज हुई और लोगों को भीषण गर्मी व उमस से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर जलभराव ने नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल दी। लगातार बरसे पानी से कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई और शहर की प्रमुख सड़कें दरिया नजर आईं।