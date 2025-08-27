Rajasthan : परेशानी : भारतीय पुनर्वास परिषद की गलती का खमियाजा भुगत रहे युवा, कब जारी होगी सूची?

अब तक तक पुनर्वास परिषद की ओर से सूची जारी नहीं होने से इन पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले युवाओं का कॅरियर उलझा हुआ है। विद्यार्थियों की पीड़ा यह है कि यूजी व बीएसटीसी आदि पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। यदि अब परिषद की ओर से इस सत्र को शून्य सत्र घोषित कर दिया तो उनकी साल खराब हो सकती है। दूसरी तरफ अब सूची आने पर भी एक महीने तक देशभर के एक हजार महाविद्यालयों में दाखिले पूरे होंगे। ऐसे में शिक्षा सत्र अक्टूबर से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। इससे आगामी परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी।