Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan : परेशानी : भारतीय पुनर्वास परिषद की गलती का खमियाजा भुगत रहे युवा, कब जारी होगी सूची?

Rajasthan : भारतीय पुनर्वास परिषद की गलती का युवा खमियाजा भुगत रहे हैं। परिषद ने दावा किया था कि छह अगस्त तक केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत कॉलेज आवंटन की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। पर अब तक नहीं हुई जारी। दो लाख विद्यार्थियों का कॅरियर कायदों में उलझा। पढ़ें पूरी खबर।

सीकर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 27, 2025

Indian Rehabilitation Council mistake Youth are bearing brunt Trouble
दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई करवाते विशेष शिक्षक। फोटो पत्रिका

Rajasthan : भारतीय पुनर्वास परिषद के कायदे देश के दो लाख से अधिक विद्यार्थियों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। दरअसल, भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से विशेष शिक्षा महाविद्यालयों में दाखिले के लिए जुलाई महीने में ऑनलाइन आवेदन भरवाए थे। परिषद ने दावा किया था कि छह अगस्त तक केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत कॉलेज आवंटन की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। अगस्त के आखिर तक विशेष शिक्षा महाविद्यालयों में डिप्लोमा के विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू होनी थी।

अब तक तक पुनर्वास परिषद की ओर से सूची जारी नहीं होने से इन पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले युवाओं का कॅरियर उलझा हुआ है। विद्यार्थियों की पीड़ा यह है कि यूजी व बीएसटीसी आदि पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। यदि अब परिषद की ओर से इस सत्र को शून्य सत्र घोषित कर दिया तो उनकी साल खराब हो सकती है। दूसरी तरफ अब सूची आने पर भी एक महीने तक देशभर के एक हजार महाविद्यालयों में दाखिले पूरे होंगे। ऐसे में शिक्षा सत्र अक्टूबर से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। इससे आगामी परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही सस्ती बिजली, क्यों? सामने आई यह बड़ी वजह
जयपुर
Rajasthan Electricity Consumers are not getting Cheap Electricity why This is big reason

ऐसे समझें विद्यार्थियों की पीड़ा

बीएसटीसी में भी नहीं ले सकते दाखिला

नीतू कुमारी ने बताया कि विशेष शिक्षा में कॅरियर की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया था। इससे पहले बीएसटीसी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर चुकी थी। लेकिन मन में विशेष शिक्षा में डिप्लोमा करने का बनाया। इसलिए बीएसटीसी में नंबर आने के बाद भी कॉलेज में फीस जमा नहीं कराई। इधर, पुनर्वास परिषद ने अब तक चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी नहीं की है। जबकि ज्यादातर पाठ्यक्रमों में दाखिले की दौड़ पूरी हो चुकी है।

नियमित स्नातक से भी चूके

छात्र सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम में दाखिले की वजह से स्नातक के लिए सरकारी कॉलेज में सीट अलॉट होने के बाद भी दाखिला नहीं लिया। यदि अब परिषद की ओर से इस सत्र को शून्य घोषित कर दिया तो पूरा साल ही खराब हो जाएगा। परिषद को विद्यार्थियों की चिंता को देखते हुए कोई आम सूचना तो जारी करनी चाहिए।

हर भर्ती में पद, फिर भी बढ़ रहा बेरोजगारों का ग्राफ

विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों में क्रेज की वजह हर शिक्षक भर्ती में पद मिलना है। राजस्थान के अलावा दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश में लगातार विशेष शिक्षकों की भर्ती हुई है। हालांकि नौकरी के लिए बेरोजगारों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। वर्ष 2018 तक जहां एक पद के लिए दो से तीन बेरोजगार कोशिश करते हैं, लेकिन एक पद के लिए औसतन छह से नौ बेरोजगार नौकरी के लिए प्रयासरत है।

युवाओं में कॅरियर को लेकर उलझन

भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से अब तक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी नहीं करने से युवाओं में कॅरियर को लेकर उलझन है। परिषद से लगातार पत्राचार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया है। सत्र देरी से शुरू होने से देशभर की एक हजार से अधिक संस्थाओं के साथ आवेदन करने वाले युवाओं की मुसीबत बढ़ रही है।
सुदीप गोयल, विशेष शिक्षा मामलों के जानकार

ये भी पढ़ें

Trump 50 Percent Tariff : ट्रंप का 50 फीसदी टैरिफ आज से लागू, राजस्थान पर होगा जबरदस्त असर, 7 लाख लोगों के रोजगार पर भारी संकट
जयपुर
Trump 50 Percent Tariff Applicable Today Rajasthan Tremendous Effect 7 lakh People Jobs in Big Trouble

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 02:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan : परेशानी : भारतीय पुनर्वास परिषद की गलती का खमियाजा भुगत रहे युवा, कब जारी होगी सूची?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.