Rajasthan : राजस्थान के 100 किसान इन 4 देशों में सीखेंगे खेती के गुर, नवंबर से शुरू होगा भ्रमण

नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत आवेदन करने वाले किसानों की पात्रता कुछ इस तरह है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला किसान 0.5 हेक्टेयर यानी सवा तीन बीघा पर खेती करते हों। किसानों के लिए अधिकतम आयु 55 साल होनी चाहिए। किसी युवा किसान के खेत का भू-स्वामी पिता है तो उस पर विचार किया जाएगा और किसान को 5 बोनस स्कोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसानों को पिछले 10 वर्षों से निरंतर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। साथ ही, उन्हें संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, सौर ऊर्जा पंप, ऑटोमेशन, ड्रोन तकनीक, फार्म पोंड और डिग्गी जैसी आधुनिक विधियों का व्यवहारिक उपयोगकर्ता होना चाहिए।