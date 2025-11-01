राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, चुनाव की तारीखों को लेकर दिए बड़े संकेत

संतान संबंधी नियमों में संशोधन को लेकर मंत्री खर्रा ने कहा कि 1995 में स्वायत्त शासन और पंचायतीराज विभाग में दो संतान नियम लागू किया गया था, जिसे 2002 में सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया गया। 2018 में इस नियम में कुछ रियायतें दी गईं। अब चुनाव लड़ने के इच्छुक युवाओं और प्रतिनिधियों की मांग पर सरकार इस नियम में और राहत देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उनका कहना है कि जब सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है तो जनप्रतिनिधियों के लिए भी समान रियायत होनी चाहिए।