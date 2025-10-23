Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan: किसानों के लिए राहत की खबर, इस कीमत पर सरकार खरीदेगी मूंग-मूंगफली, ऑनलाइन पंजीयन शुरू

राजफेड के जरिए होने वाली खरीद के लिए मूंग का समर्थन मूल्य आठ हजार 768 रुपए और मूंगफली का 7 हजार 263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

2 min read

सीकर

image

Rakesh Mishra

Oct 23, 2025

mung samarthan mulya

फाइल फोटो- पत्रिका

सीकर। जिले के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है कि जिले में 1 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली बेचने के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसके लिए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों पर खरीद केन्द्र बनाए हैं। इन खरीद केन्द्रों पर खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

राजफेड के जरिए होने वाली खरीद के लिए मूंग का समर्थन मूल्य आठ हजार 768 रुपए और मूंगफली का 7 हजार 263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने से बारिश की मार झेल चुके किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। गौरतलब है कि समर्थन मूल्य पर खरीद होने से जिले में हजारों किसान इस दायरे में अपनी उपज बेच सकेंगे।

किसान खुद कर सकेंगे पंजीयन

जिले में समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए किसान आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक, पासबुक, जमाबंदी आदि दस्तावेजों के लिए पंजीयन करवा सकेंगे। अच्छी बात है कि किसान खुद के मोबाइल के जरिए या ईमित्र के जरिए भी ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे। सहकारिता विभाग के अनुसार खरीद केवल उन्हीं फसलों की होगी जो गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरेंगी। गुणवत्ता के लिए संबंधित फसल में नमी, मिट्टी या अन्य पदार्थ, कीटग्रस्त दाने सहित अन्य मानक तय किए गए हैं।

इन केन्द्रों पर होगी खरीद

समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए जिले में केन्द्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी समिति, पंचायत समिति धोद, ग्राम सेवा सहकारी समिति गोठडा भूकरान, लक्ष्मणगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति, दांतारामगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति, पलसाना कृषि उपज मंडी, फतेहपुर, खंडेला, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना क्रय विक्रय सहकारी समिति को केन्द्र बनाया गया है। इसके लिए खरीद नाथूसर, गढ़टकनेत, सिहोडी़, कंचनपुर, भारणी ग्राम सेवा सहकारी समिति पर भी की जाएगी।

पंजीयन शुरू

समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो चुका है। बारिश के कारण गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण इस बार किसानों को फसल की सफाई और सुखाने पर विशेष ध्यान देना होगा। गुणवत्ता मानक पूरे करने पर एमएसपी की खरीद में कोई परेशानी नहीं आएगी।

  • महेन्द्रपाल सिंह, उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियां सीकर

ये भी पढ़ें

झालावाड़ में बड़ा घोटाला: सरकारी खजाने को लगा करोड़ों का चूना, छापेमारी के दौरान 14 लग्जरी कारें, 52 लाख बरामद
झालावाड़
Operation Shut Down

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 09:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: किसानों के लिए राहत की खबर, इस कीमत पर सरकार खरीदेगी मूंग-मूंगफली, ऑनलाइन पंजीयन शुरू

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar: दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों से परेशान पत्नी ने किया सुसाइड, थाने जाकर बोला पति ‘कर्मचारी बनाता था विवाह का दबाव…’

सीकर

Khatu Shyam Birthday 2025: नवंबर महीने की इस तारीख को मनेगा बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव, मंदिर में भक्तों का लगेगा तांता, ऐसे बनाएं घर पर भोग प्रसाद

Khatu Shyam Birthday 2025
सीकर

Sikar News: भाई के यहां जलवा पूजन में गई बहन, पीछे से चोरों ने छह लाख के गहने,नकदी ले उड़े

सीकर

Good News: सिर्फ 1 रुपए में सिम के साथ एक महीने की फ्री कॉलिंग व प्रतिदिन दो जीबी हाई स्पीड इंटरनेट

Internet Not Working on Phone
सीकर

Rajasthan: शादी में नाबालिग को बहला-फुसला कर किया था बलात्कार, अब आरोपी को मिली 20 साल की सजा

Sikar News
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.