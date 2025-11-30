राजस्थान में फिर टूटा कच्चा बांध, खाटूश्यामजी और सालासर धाम जाने वाले श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे

इलाके के लोगों ने बार-बार बांध टूटने को लेकर आक्रोश जताया है। लोगों ने कहा कि आए दिन बांध टूटने के बाद भी प्रशासन राहत नहीं दे पा रहा है। पिछले दस सालों से नानी इलाके में बांध से आए दिन जलभराव की समस्या है। इसके बाद भी सरकार की ओर से स्थायी प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इलाके के लोगों ने आंदोलन कर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली है।