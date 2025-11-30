Patrika LogoSwitch to English

प्रधानमंत्री मोदी

सीकर

राजस्थान में फिर टूटा कच्चा बांध, खाटूश्यामजी और सालासर धाम जाने वाले श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे

Kachha Dam Broke: राजस्थान के सीकर जिले में नानी का कच्चा बांध टूटने से जयपुर-बीकानेर बाइपास पर पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ऐसे में खाटूश्यामजी व सालासर धाम जाने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए।

सीकर

image

Kamal Mishra

Nov 30, 2025

sikar jam

बांध टूटने के बाद जाम में फंसे वाहन (फोटो-पत्रिका)

सीकर। नानी का कच्चा बांध 15 दिन में दूसरी बार रविवार को फिर टूट गया। बांध टूटने की वजह से जयपुर-बीकानेर बाइपास पर पांच किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लग गया। जाम की वजह से खाटूश्यामजी व सालासर आने-जाने वाले भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

इलाके के लोगों ने बार-बार बांध टूटने को लेकर आक्रोश जताया है। लोगों ने कहा कि आए दिन बांध टूटने के बाद भी प्रशासन राहत नहीं दे पा रहा है। पिछले दस सालों से नानी इलाके में बांध से आए दिन जलभराव की समस्या है। इसके बाद भी सरकार की ओर से स्थायी प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इलाके के लोगों ने आंदोलन कर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली है।

सर्दी के महीने में जलभराव

इलाके के लोगों ने सर्दियों के मौसम में जलभराव होने पर आक्रोश जताया है। राजेश नानी ने कहा कि प्रशासन इलाके के किसानों, व्यापारियों और कॉलोनियों के लोगों की परीक्षा ले रहा है। प्रशासन को इस मामले में जल्द डीपीआर को मंजूरी दिलाकर काम शुरू कराना चाहिए।

सीएम कर चुके हैं घोषणा

नानी इलाके में जलभराव की समस्या का मुद्दा विधानसभा में भी गूंज चुका है। धोद विधायक गोरधन वर्मा ने पिछले सत्र में इलाके की समस्या उठाई थी। वहीं सीकर दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी नानी इलाके के प्रोजेक्ट को जल्द धरातल पर लाने की घोषणा कर चुके हैं।

