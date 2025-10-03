Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

राजस्थान में क्यों नहीं हो रही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती? जानें कहां फंसा है पेंच, 15 लाख बेरोजगार टकटकी लगाए बैठे

3rd Grade Teacher Recruitment: राजस्थान के 15 लाख बेरोजगार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 20 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा तो की, लेकिन प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई।

2 min read

सीकर

image

Arvind Rao

Oct 03, 2025

Rajasthan 3rd Grade Teacher Recruitment

Rajasthan 3rd Grade Teacher Recruitment

3rd Grade Teacher Recruitment: सीकर: राजस्थान के 15 लाख बेरोजगारों की आंखें सरकार की ओर टिकी हैं। लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की घोषणा के बाद भी विज्ञप्ति का इंतजार खत्म नहीं हुआ। बजट में 7,268 पदों पर भर्ती का वादा किया था और रोजगार उत्सव में यह दोहराया गया। यह अभी तक केवल आश्वासन ही है।


गांव-ढाणियों से निकलकर कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेने वाले युवा हर महीने 8 से 10 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से उनका धैर्य टूटने लगा है। पिछले दिनों इस मामले में बेराजगारों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन देकर अपना दर्द बताया था। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री तक उनकी पीड़ा पहुंचाने का आश्वासन भी दिया था।


संशोधित परिणाम से भी बदले समीकरण


तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 का कर्मचारी चयन बोर्ड ने संशोधित परिणाम जारी किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 700 से अधिक पद सृजित हुए थे। इसके आधार पर नव चयनित अभ्यर्थियों का पिछले दिनों पदस्थापन हो गया था।


बेरोजगारों की पीड़ा : तैयारी जारी, भर्ती अधूरी


टोड़ाभीम से सीकर आकर तैयारी कर रहे हैं, गौरव मीणा कहते हैं, सरकार ने पेपर माफिया पर तो कार्रवाई की, लेकिन नई भर्तियों में भी तेजी जरूरी है। दो साल से कोई तृतीय श्रेणी भर्ती नहीं हुई है। सीकर की मोनिका शर्मा कहती हैं, हर दिन विज्ञप्ति का इंतजार करते हैं। सरकार को दिवाली से पहले पद बढ़ाकर भर्ती शुरू करनी चाहिए।


इसलिए हो रही भर्ती में देरी


पद बढ़ोतरी को लेकर उलझन : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पद बढ़ोतरी का मामला भी सरकार तक पहुंचा हुआ है। बेरोजगारों की ओर से लगातार इस भर्ती में पदों की संख्या 20 हजार करने की मांग की जा रही है। ऐसे में सरकार की ओर से पदों की बढ़ोतरी को लेकर विभागीय राय के साथ वित्त विभाग की अनुमति का पेंच फंसा हुआ है।


रिक्त पदों का गणित और पदोन्नति : शिक्षा विभाग में हाल ही में हुई पदोन्नतियों से रिक्त पदों की संख्या बदल गई है। यही कारण है कि भर्ती की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही।


प्रदेश में पिछले दो साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। सरकार ने बजट में 7268 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। लेकिन अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। इस कारण बेरोजगारों में मायूसी है। सरकार को रिक्त पदों के बराबर नई भर्ती करानी चाहिए। इससे बेरोजगारों का नौकरी का सपना पूरा हो सकता है।
-डॉ. हितेश शर्मा, कॅरियर काउंसलर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में साइबर ठगों का आतंक: 9 माह में 3.38 अरब की ठगी, 1 लाख से ज्यादा शिकायतें, सिर्फ 265 एफआईआर
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 02:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान में क्यों नहीं हो रही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती? जानें कहां फंसा है पेंच, 15 लाख बेरोजगार टकटकी लगाए बैठे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी ढिलाई में उलझी कफ सीरप की जांच

Cough-Syrup-Death-Case
सीकर

बेरहम दरिंदगी: गैंगरेप के 10 दिन बाद भी बेसुध है युवती, लड़खड़ती जुबान से बयां नहीं कर पा रही दर्द, बेहोशी की हालत में मिली

Rajasthan Crime 20 years old girl gang raped in Sikar
सीकर

Rajasthan: गांजा तस्करी के मामले में ‘पूर्व NSG कमांडो’ गिरफ्तार, 26-11 हमले में आतंकियों से लोहा ले चुका है आरोपी

Former NSG commando arrested
सीकर

Crime: हत्यारों को गंजा कर लेडिज गाउन में निकाला जुलूस

गोवंश के हत्यारों को गंजा कर लेडिज गाउन में निकाला जुलूस
सीकर

VIDEO: सीकर में नंदी की हत्या का मामला: आरोपियों को ‘गाउन’ पहनाकर निकाला जुलूस, आधा गंजा कर गांव में घुमाया

Nandi murder case in Nechwa Sikar
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.