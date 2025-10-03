राजस्थान में क्यों नहीं हो रही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती? जानें कहां फंसा है पेंच, 15 लाख बेरोजगार टकटकी लगाए बैठे



प्रदेश में पिछले दो साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। सरकार ने बजट में 7268 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। लेकिन अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। इस कारण बेरोजगारों में मायूसी है। सरकार को रिक्त पदों के बराबर नई भर्ती करानी चाहिए। इससे बेरोजगारों का नौकरी का सपना पूरा हो सकता है।

-डॉ. हितेश शर्मा, कॅरियर काउंसलर