Rajasthan Election: उपचुनाव में भाजपा के प्यारेलाल 56 वोटों से जीते, निर्दलीय ने भी चौंकाया

By-Election Result: फतेहपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 6 के हुडे़रा पंचायत समिति सदस्य गुगनराम की मौत के बाद खाली हुई सीट के लिए गुरुवार को मतदान सम्पन्न हुए। तहसीलदार हितेश चौधरी ने बताया की कुल 5646 मतदाताओं में से 3014 लोगों ने मतदान किया ऐसे में कुल मतदान प्रतिशत 53.39 प्रतिशत रहा।
शुक्रवार सुबह 10 बजे उपखंड कार्यालय के ट्रेजरी विभाग में मतगणना हुई। भाजपा के प्यारेलाल को 1523 वोट मिले निर्दलीय उम्मीदवार मांगीलाल मेव को 1467 वोट मिले और नोटा पर 24 वोट पड़े प्यारेलाल 56 वोटों से जीते ।
विजेता उम्मीदवार को उपखंड निर्वाचन अधिकारी दमयंती कंवर ने शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, भाजपा नेता श्रवण चौधरी, महावीर कटारिया, सरोज कड़वासरा, अमित तिवाड़ी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्यारेलाल को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर बधाई दी।
इस दौरान गोयनका अवार्ड सेरेमनी में शामिल होने आए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विजेता प्रत्याशी को बधाई दी। प्यारेलाल महरिया भी भाजपा नेताओं के साथ शक्ति मंदिर पहुंचे जहां प्यारेलाल का भाजपा नेताओं ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया।