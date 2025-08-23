Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan Election: उपचुनाव में भाजपा के प्यारेलाल 56 वोटों से जीते, निर्दलीय ने भी चौंकाया

उपखंड कार्यालय के ट्रेजरी विभाग में मतगणना हुई। भाजपा के प्यारेलाल को 1523 वोट मिले निर्दलीय उम्मीदवार मांगीलाल मेव को 1467 वोट मिले और नोटा पर 24 वोट पड़े प्यारेलाल 56 वोटों से जीते ।

सीकर

Santosh Trivedi

Aug 23, 2025

फोटो: पत्रिका

By-Election Result: फतेहपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 6 के हुडे़रा पंचायत समिति सदस्य गुगनराम की मौत के बाद खाली हुई सीट के लिए गुरुवार को मतदान सम्पन्न हुए। तहसीलदार हितेश चौधरी ने बताया की कुल 5646 मतदाताओं में से 3014 लोगों ने मतदान किया ऐसे में कुल मतदान प्रतिशत 53.39 प्रतिशत रहा।

शुक्रवार सुबह 10 बजे उपखंड कार्यालय के ट्रेजरी विभाग में मतगणना हुई। भाजपा के प्यारेलाल को 1523 वोट मिले निर्दलीय उम्मीदवार मांगीलाल मेव को 1467 वोट मिले और नोटा पर 24 वोट पड़े प्यारेलाल 56 वोटों से जीते ।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: कांग्रेस ने बचाई अपनी सीट, अब बेटा पूरे करेगा पिता के अधूरे रहे कार्य
राजसमंद
image

विजेता उम्मीदवार को उपखंड निर्वाचन अधिकारी दमयंती कंवर ने शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, भाजपा नेता श्रवण चौधरी, महावीर कटारिया, सरोज कड़वासरा, अमित तिवाड़ी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्यारेलाल को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर बधाई दी।

इस दौरान गोयनका अवार्ड सेरेमनी में शामिल होने आए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विजेता प्रत्याशी को बधाई दी। प्यारेलाल महरिया भी भाजपा नेताओं के साथ शक्ति मंदिर पहुंचे जहां प्यारेलाल का भाजपा नेताओं ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस जिले को मिला तोहफा, महिमा कुमारी मेवाड़ ने की थी केन्द्रीय मंत्री से मांग
राजसमंद
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 02:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Election: उपचुनाव में भाजपा के प्यारेलाल 56 वोटों से जीते, निर्दलीय ने भी चौंकाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.