‘युवा परीक्षा देते और पेपर लीक हो जाते’, CM भजनलाल का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- अब किसी परीक्षा पर नकल का साया नहीं

मुख्यमंत्री ने शिक्षा और रोजगार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में युवा पेपर देते थे और वह पेपर लीक हो जाते। लेकिन 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। मेरी युवाओं से अपील है की मेहनत करिए और आगे आइए। वर्तमान सरकार ने अब तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की हैं, वे पूरी तरह से पारदर्शी और नकल रहित रही हैं। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई भी परीक्षा आयोजन नहीं हुआ था जिसमें नकल का साया न रहा हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। लाखों नौकरियां देने का वादा सरकार ने किया था और उसे पूरा किया जा रहा है। साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।