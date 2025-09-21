Patrika LogoSwitch to English

सीकर

‘युवा परीक्षा देते और पेपर लीक हो जाते’, CM भजनलाल का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- अब किसी परीक्षा पर नकल का साया नहीं

CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री ने बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने और नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने की शपथ दिलाई। साथ ही पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

सीकर

Anil Prajapat

Sep 21, 2025

Bhajan-Lal-Sharma
Play video
सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका

सीकर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय सीकर दौरे पर है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सांवली मेडिकल कॉलेज के सामने आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने और नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने की शपथ दिलाई। साथ ही पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि युवा और बच्चे देश व राष्ट्र का भविष्य हैं। यदि वे नशे के जाल में फंसते हैं तो न केवल उनका जीवन बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। उन्होंने सभी से अपील की कि नशे से दूर रहकर अपने माता-पिता के सपनों को साकार करें और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें।

नशा मुक्त भारत के निर्माण में भूमिका निभाए हर वर्ग

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह पखवाड़ा नशा मुक्ति अभियान को समर्पित है और सरकार चाहती है कि समाज का हर वर्ग इस मुहिम से जुड़कर नशा मुक्त भारत के निर्माण में भूमिका निभाए।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा और रोजगार पर भी जोर दिया

मुख्यमंत्री ने शिक्षा और रोजगार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में युवा पेपर देते थे और वह पेपर लीक हो जाते। लेकिन 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। मेरी युवाओं से अपील है की मेहनत करिए और आगे आइए। वर्तमान सरकार ने अब तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की हैं, वे पूरी तरह से पारदर्शी और नकल रहित रही हैं। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई भी परीक्षा आयोजन नहीं हुआ था जिसमें नकल का साया न रहा हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। लाखों नौकरियां देने का वादा सरकार ने किया था और उसे पूरा किया जा रहा है। साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हमने बॉर्डर पर रोका नशे का खेल

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे राजस्थान में पिछली बार किस तरह से नशे का खेल होता था। लेकिन अब बॉर्डर से लेकर हमने उसे भी रोकने का काम किया है। 18 महीने में हमने नशे के खिलाफ 6608 मुकदमे दर्ज किए हैं। साथ ही इनमें 7800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। 4700 किलो अफीम,130 किलो हीरोइन जब्त की गई है। इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में प्रदेश सुरक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है।

कोचिंग का हब बन चुका सीकर

सीकर के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहर आज शिक्षा और कोचिंग का हब बन चुका है। यहां के कोचिंग संचालक ईमानदारी और लगन से विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में जुटे हैं। उन्होंने कोचिंग संचालकों की सराहना करते हुए कहा कि वे बच्चों के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों से अपील की कि वे नशे से दूर रहकर कड़ी मेहनत करें और अपने माता-पिता का नाम रोशन करें।

नशे से दूर रहे बच्चे

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि हमें सबको मिलकर राजस्थान को नशा मुक्त बनाना है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। यदि बच्चे और युवा नशे से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान और भारत का भविष्य उज्ज्वल होगा।

मंत्री खर्रा बोले-बर्बादी की ओर ले जाता है नशा

इस अवसर पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज को बर्बादी की ओर ले जाता है। हमें मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि नशे से दूरी बनाएंगे और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राजस्थान और देश के विकास में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है और इस अभियान को सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, विधायक सुभाष मील, विधायक गोवर्धन वर्मा, सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, पूर्व मंत्री सुभाष महरिया, भाजपा नेता श्रवण चौधरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, महामंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज, भाजपा नेता हरिराम रणवा, जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, गजानंद कुमावत, रतन जलधारी और प्रभु सिंह गोगावास सहित कई नेता मौजूद रहे।

