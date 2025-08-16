Sikar: पुलिस जवान की पार्थिव देह देखकर फूट-फूटकर रोने लगी पत्नी, 15 अगस्त को राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार

धौलपुर में गुरुवार की शाम को जीवनराम पैदल पुलिस लाइन जा रहे थे। रास्ते में हरदेव नगर चौराहे के पास उन्होंने हाई मास्क लाइट के पोल को छू लिया जिसमें करंट दौड़ रहा था। करंट की चपेट में आते ही वह गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।