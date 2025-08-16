Sikar: पुलिस जवान की पार्थिव देह देखकर फूट-फूटकर रोने लगी पत्नी, 15 अगस्त को राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार

सीकर जिले के पलसाना क्षेत्र के सुंदरपुरा गांव निवासी पुलिस जवान जीवनराम गुर्जर का शुक्रवार शाम को उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गांव में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो कोहराम मच गया। पत्नी फूट-फूटकर रो पड़ी। पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और अधिकारियों सहित ग्रामीणों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
रानोली थानाधिकारी सीआई राजेश कुमार ने बताया कि जीवनराम वर्तमान में धौलपुर जिले में सेवारत थे। गुरुवार को ड्यूटी के दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। 15 अगस्त के दिन जब उनका शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। शाम को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
धौलपुर में गुरुवार की शाम को जीवनराम पैदल पुलिस लाइन जा रहे थे। रास्ते में हरदेव नगर चौराहे के पास उन्होंने हाई मास्क लाइट के पोल को छू लिया जिसमें करंट दौड़ रहा था। करंट की चपेट में आते ही वह गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।