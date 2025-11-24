Sikar Crime : फिरौती कांड में ड्राइवर निकला भेदिया, पुलिस की सख्त पूछताछ में आया चौंकाने वाला सच

Sikar Crime : कारोबारियों को फिरौती की धमकी देने के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस ने सेवद बड़ी के मामले में सफलता हासिल कर ली है। यहां व्यापारी का चालक ही भेदिया निकला। पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने फिरौती की पूरी कहानी का खेल बता दिया। दरअसल, पिछले दिनों सेवद बड़ी के एक व्यापारी को फिरौती देने की धमकी मिली थी। इसके बाद से पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी थी।