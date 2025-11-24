Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Sikar Crime : फिरौती कांड में ड्राइवर निकला भेदिया, पुलिस की सख्त पूछताछ में आया चौंकाने वाला सच

Sikar Crime : सीकर के कारोबारियों को फिरौती की धमकी देने के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस ने सेवद बड़ी के मामले में सफलता हासिल की है। इस मामले में व्यापारी के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद वह टूट गया।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 24, 2025

Sikar Crime Sewad badi ransom case driver turned out informer police strict interrogation shocking truth came out

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो पत्रिका

Sikar Crime : कारोबारियों को फिरौती की धमकी देने के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस ने सेवद बड़ी के मामले में सफलता हासिल कर ली है। यहां व्यापारी का चालक ही भेदिया निकला। पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने फिरौती की पूरी कहानी का खेल बता दिया। दरअसल, पिछले दिनों सेवद बड़ी के एक व्यापारी को फिरौती देने की धमकी मिली थी। इसके बाद से पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी थी।

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले व्यापारी श्याम सुंदर को विदेश में बैठे हिस्ट्रीशीटर रोहित गोदारा व नवीन बॉक्सर ने व्हाट्सएप कॉल कर और वॉइस मैसेज भेजकर फिरौती मांगी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चार टीमों का गठन किया गया। 10 नक्राइम न्यूज की हैडिंग दें

सख्ती से पूछताछ में आरोपी टूट गया

पुलिस टीम ने परिवादी से संपर्क में रहने वाले और नौकर, चालक आदि की सारी जानकारी जुटाई तो कई बिन्दुओं पर संदेह सामने आया। पुलिस को पीड़ित व्यापारी श्यामसुंदर के ड्राइवर का आपराधिक रिकॉर्ड मिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया।

आरोपी सुरेंद्र था हत्या का दोषी

सदर थानाधिकारी इंद्रराज मरोड़िया ने बताया कि चैलासी निवासी आरोपी सुरेंद्र बांगड़वा 2009 में चूरू के सालासर के पास श्यानण गांव में हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ था, जिसे आजीवन कारावास हुआ था। आरोपी की गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई से पहचान रतनगढ़ जेल में हुई। आरोपी सुरेंद्र खुली जेल में रहने के दौरान लगातार नवीन बॉक्सर के संपर्क में भी रहा।

बॉक्सर ने सम्पर्क के लिए आरोपी को विशेष एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई

आरोपी सुरेंद्र बांगड़वा आजीवन कारावास की सजा पूरी करने के बाद अपने गांव चैलासी रहने लगा। गैंगस्टर नवीन बॉक्सर ने सुरेंद्र को एक विशेष एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई और इसी के माध्यम से उससे संपर्क रखता। इस बीच नवीन बॉक्सर ने सुरेंद्र को चार-पांच व्यक्तियों को गैंग से जोड़ने की बात कही। सुरेंद्र ने अपनी बुआ के लड़के के दोस्त हेमंत शर्मा निवासी घाणा, नेछवा का नवीन से संपर्क करवाया था।

जानकारी जुटाने के लिए की थी ड्राइवरी

आरोपी सुरेंद्र ने करीब आठ महीने ड्राइवर का काम करते हुए व्यापारी की जानकारी जुटा ली। पीड़ित ने आठ नवंबर को दुबारा सुरेंद्र को ट्रक चलाने के लिए बुलाया। आरोपी भी यही चाह रहा था कि वह श्यामसुंदर के यहां ड्राइवरी करे ताकि कोई शक नहीं हो। इसके बाद आरोपी ने परिवादी के मोबाइल नंबर, व्यवसाय व परिवार की सारी जानकारी हेमंत शर्मा को दे दी।

आरोपी हेमंत शर्मा भी पिछले दो साल से नवीन बॉक्सर से लगातार संपर्क में था। ऐसे में आरोपी ने यह जानकारी नवीन बॉक्सर को देकर व्यापारी को फिरौती की धमकी दिलवाई।

