Sikar Master Plan: कब बनेगा सीकर का नया मास्टर प्लान, कैसे होगा शहर का विकास, सामने आया नया अपडेट

शिक्षानगरी के मास्टर प्लान का मामला दो बार विधानसभा में भी उठ चुका है। सत्ता परिवर्तन के बाद जब यह मुद्दा सामने आया, तो यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मास्टर प्लान में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, इसलिए समीक्षा के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। लगभग डेढ़ साल बाद विभाग ने समीक्षा पूरी कर प्रारूप जारी किया, लेकिन इसके बाद लोगों ने सुविधा क्षेत्र को शिफ्ट करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिए। इसके चलते विभाग ने पहले मास्टर प्लान को निरस्त करने और फिर संशोधित करने की बात कही।