सीकर के धोद में एक व्यक्ति की मिली संदिग्ध लाश, हत्या की आशंका से फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

घटना स्थल पर मौजूद पुलिस (फोटो- पत्रिका)
धोद (सीकर): सीकर के धोद थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति की संदिग्ध लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जगमाल (42) पुत्र भंवराराम, निवासी धोद के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही धोद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर शुरुआती जांच शुरू की।
मृतक के परिवार ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके कारण पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ ही आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है।
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। उनका मुख्य उद्देश्य घटना स्थल से साक्ष्य इकट्ठा करना और जांच को और गहन बनाना है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए, जिससे इलाके में हलचल मची हुई है।
ग्रामीणों का कहना है कि जगमाल अपने इलाके में मिलनसार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। घटना स्थल पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के मोबाइल और अन्य व्यक्तिगत सामान की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और जांच में सहयोग करें। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हर दिशा में छानबीन कर रही है।
