शेखावाटी में फिर गैंगवार की आशंका: हिस्ट्रीशीटर और उसका साथी ठेहट गैंग के खास गुर्गे को सप्लाई करने वाले थे हथियार, जेल में हुई थी दोस्ती

सोमदत्त और हिस्ट्रीशीटर संजय भार्गव दोनों सीकर जेल में साथ रहे थे। दोनों बदमाश ठेहट गैंग के खास गुर्गे रानोली के बदमाश विजय भार्गव के लिए हथियार एकत्रित कर रहे थे, जिससे कि बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा सक।

सीकर

Santosh Trivedi

Sep 16, 2025

sikar crime
Photo- Patrika

सीकर। सीकर की डीएसटी टीम ने हथियार व कारतूों के साथ जिन दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, वे इन अवैध हथियारों से गैंगस्टर व उनके गुर्गे सीकर में बड़ी वारदात कों अंजाम देने की फिराक में थे। एक आरोपी पांच हजार का इनामी बदमाश हिस्ट्रीशीटर संजय भार्गव है तो दूसरा पंजाब के फाजिल्का का बदमाश सोमदत्त है।

सोमदत्त व हिस्ट्रीशीटर संजय भार्गव दोनों सीकर जेल में साथ रहे थे और तभी दोनों में के बीच दोस्ती हुई थी। दोनों बदमाश ठेहट गैंग के खास गुर्गे रानोली के बदमाश विजय भार्गव के लिए हथियार एकत्रित कर रहे थे, जिससे कि बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा सक।

जैसलमेर से हथियार लेकर सीकर आ रहा था

बदमाश सोमदत्त शर्मा: Photo- Patrika

डीएसटी टीम के प्रभारी वीरेंद्र यादव व सदर थानाधिकारी इंद्राज मरोड़िया ने बताया कि पंजाब के फाजिल्का जिले का बदमाश सोमदत्त शर्मा जैसलमेर से बस से हथियार लेकर सीकर आ रहा था। टीम ने जैसलमेर की बस को रुकवाया।

सोमदत्त को उतारकर तलाशी ली तो उसके बैग से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। घटना खुलासा करने में कांस्टेबल हरीश कुमार भांभू की विशेष भूमिका रही।

बदमाश सोमदत्त ने बताया कि उसने 20 जुलाई 2021 को रानोली थाना इलाके के गोरियां स्थित एक होटल में जयपुर डीएसटी के तत्कालीन प्रभारी वीरेंद्र खीचड़ और हैड कांस्टेबल मनिंद्र शेखावत पर फायरिंग की थी और कार की चाबी लेकर फरार हो गए थे।

इनामी हिस्ट्रशीटर बड़ी गैंग से जुड़ा है

हिस्ट्रीशीटर संजय भार्गव : Photo- Patrika

हिस्ट्रीशीटर संजय भार्गव (25) निवासी सिंघाना, झुंझुनूं को मारुति रेजिडेंसी पर दबिश देकर देर रात गिरफ्तार था। उसके पास पास एक देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस बरामद हुए हैं।

खाटूश्यामजी सदर थाने का हिस्ट्रीशीटर है और अभी गाेवटी में रह रहा है। भार्गव पर गुढ़ा थाना पुलिस ने पांच हजार रुए का इनामी घोषित कर रखा है।

आरोपी पर एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। हिस्ट्रशीटर संजय भार्गव ठेहट गैंग के गुर्गे बदमाश विजय भार्गव का खास गुर्गा है और उसी के लिए हथियार इकट्ठे कर रहा था।

16 Sept 2025 01:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / शेखावाटी में फिर गैंगवार की आशंका: हिस्ट्रीशीटर और उसका साथी ठेहट गैंग के खास गुर्गे को सप्लाई करने वाले थे हथियार, जेल में हुई थी दोस्ती

