शेखावाटी में फिर गैंगवार की आशंका: हिस्ट्रीशीटर और उसका साथी ठेहट गैंग के खास गुर्गे को सप्लाई करने वाले थे हथियार, जेल में हुई थी दोस्ती

सीकर। सीकर की डीएसटी टीम ने हथियार व कारतूों के साथ जिन दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, वे इन अवैध हथियारों से गैंगस्टर व उनके गुर्गे सीकर में बड़ी वारदात कों अंजाम देने की फिराक में थे। एक आरोपी पांच हजार का इनामी बदमाश हिस्ट्रीशीटर संजय भार्गव है तो दूसरा पंजाब के फाजिल्का का बदमाश सोमदत्त है।