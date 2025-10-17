‘शव दफना दिया, क्या बाहर निकलवाकर पोस्टमॉर्टम कराएं, कप सिरप सही है तो अधिकारी अपने बच्चों को पिलाकर दिखाएं’, दी चेतावनी



मासूम के ताऊ गोकुल शर्मा ने कहा कि अफसर घर पर रखी दवा की शीशियों से लेबल उतार लाए। ताकि कंपनी का नाम और बैच नंबर गायब कर दिया जाए। विभाग जांच में दावा कर रहा है कि कफ सिरप सही है, यदि सही है तो अधिकारी अपने बच्चों को पिलाकर दिखाएं। हमारे बच्चे की जान चली गई और अब सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है।