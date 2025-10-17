राजस्थान: पति की जान बचाने को गहने गिरवी रखे, पर आयुष्मान कार्ड बेअसर; इलाज को मजबूरन गुजरात जा रहे मरीज



गुजरात से सटे इलाकों में तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसी ने घर गिरवी रखा, किसी ने खेत, किसी ने कर्जा लिया तो किसी ने अपनों को बचाने के लिए सब कुछ बेच दिया। दरअसल, राजस्थान में केंद्र सरकार की आयुष्मान बीमा योजना और राज्य की बीमा योजना को आपस में मर्ज कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है।