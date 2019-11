राजस्थान: बारात लेकर जा रही कार व ट्रेक्टर की जबरदस्त भिड़ंत, 3 की मौत, 5 की हालत गंभीर

Road Accident in Sikar Rajasthan : राजस्थान के सीकर जिले में खंडेला थाना इलाके में उदयपुरवाटी मार्ग स्टेट हाइवे 37 पर गंगाराम की ढ़ाणी के पास लोडर ट्रेक्टर व कार ( Tractor Car Collision at Khandela Sikar ) में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में तीन लोगों ( Three Killed in Road Accident ) की मौत हो गई। वहीं कई घायल हो गए जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।