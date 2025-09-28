Patrika LogoSwitch to English

सीकर

सीकर में रोडवेज स्मार्ट कार्ड धारकों को बड़ी राहत, नए कार्ड बनाने और नवीनीकरण का काम शुरू

रोडवेज स्मार्ट कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी गई है। सीकर डिपो में दर्जनों कार्डधारकों ने नए कार्ड बनवाए और नवीनीकरण करवाया।

less than 1 minute read

सीकर

image

Arvind Rao

Sep 28, 2025

Sikar roadways smart card

Roadways Smart Card

सीकर: राजस्थान रोडवेज के सीकर डिपो में आखिरकार कंप्यूटर सिस्टम दुरुस्त होने के बाद स्मार्ट कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है। पत्रिका में खबर के प्रकाशन के बाद जिम्मेदार हरकत में आए और कंप्यूटर सिस्टम को ठीक करवाया।


इसके साथ ही डिपो में नए स्मार्ट कार्ड बनाने और कार्ड के नवीनीकरण का काम शुरू हुआ। डिपो में दर्जनों कार्ड धारकों ने नए कार्ड बनावाए और नवीनीकरण करवाया। डिपो में रिन्यूअल की प्रक्रिया पटरी पर लौटने से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और नियमित यात्रियों को राहत मिली है।


यात्रियों ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि समय पर रिन्यूअल न होने से उन्हें अतिरिक्त किराया चुकाना पड़ रहा था। मुख्य प्रबधंक दीपक कुमावत ने बताया कि स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे यात्रियों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।


गौरतलब है कि स्मार्ट कार्ड शाखा का कंप्यूटर सिस्टम खराब होने से यात्रियों के 11 सितंबर के बाद से कार्ड नहीं बन पा रहे थे। मजबूरी में पात्रता के बावजूद मजबूरन सामान्य टिकट पर यात्रा करनी पड़ी, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था।

Published on:

28 Sept 2025 11:53 am

सीकर में रोडवेज स्मार्ट कार्ड धारकों को बड़ी राहत, नए कार्ड बनाने और नवीनीकरण का काम शुरू

सीकर

राजस्थान न्यूज़

