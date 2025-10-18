Rajasthan Election: राजस्थान में कब होंगे निकाय चुनाव, मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान आया सामने

जांच में यह बात सामने आई कि कई आवेदकों ने गलत रूप से एसटी कोटे में आवेदन किया और शपथ पत्र भी दिया। उन्होंने यूआईटी सचिव को निर्देशित किया है के आवेदकों को नोटिस जारी करें कि वे खुद को एसटी कैटेगरी का साबित करें अन्यथा सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी और उनकी अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इस दौरान सीकर नगर परिषद के सभापति जीवण खान, फतेहपुर पालिकाध्यक्ष मुश्ताक नजमी, लक्ष्मणगढ पालिकाध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी, भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा आदि ने मंत्री खर्रा का स्वागत किया ।