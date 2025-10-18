Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Rajasthan Election: राजस्थान में कब होंगे निकाय चुनाव, मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान आया सामने

मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव को लेकर विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर निकायों का सीमा विस्तार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।

less than 1 minute read

सीकर

image

Rakesh Mishra

Oct 18, 2025

Minister Jhabar Singh Kharra

नगर निकाय व स्वायत्त शासन मंत्री मंत्री झाबर सिंह खर्रा। फोटो- पत्रिका

फतेहपुर। नगर निकाय व स्वायत्त शासन मंत्री मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बहुत जल्दी निकाय चुनाव होंगे। ये बात उन्होंने एक निजी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कही।

विभाग ने अपनी तैयारी पूरी की

इस दौरान मंत्री खर्रा ने कहा है कि राज्य में निकाय चुनाव को लेकर विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर निकायों का सीमा विस्तार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही निकाय चुनाव होंगे।

अभी रिपोर्ट का इंतजार

उन्होंने यह भी कहा कि अन्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होते ही लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भीलवाड़ा में रियायती आवासीय भूखंड योजना की लॉटरी के दौरान मंत्री खर्रा की मौजूदगी में लोगों के हंगामा करने के मामले में उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी दस्तावेज गलत प्रस्तुत किया है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जांच में यह बात सामने आई कि कई आवेदकों ने गलत रूप से एसटी कोटे में आवेदन किया और शपथ पत्र भी दिया। उन्होंने यूआईटी सचिव को निर्देशित किया है के आवेदकों को नोटिस जारी करें कि वे खुद को एसटी कैटेगरी का साबित करें अन्यथा सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी और उनकी अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इस दौरान सीकर नगर परिषद के सभापति जीवण खान, फतेहपुर पालिकाध्यक्ष मुश्ताक नजमी, लक्ष्मणगढ पालिकाध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी, भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा आदि ने मंत्री खर्रा का स्वागत किया ।

संबंधित विषय:

