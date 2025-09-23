सीकर में होद में मिला युवती का शव, 4 दिन से थी लापता…पुलिस के लिए पहेली बना मामला, जांच में होगा खुलासा

इस दौरान लोगों ने बताया कि दो-तीन पहले एक भेड़ बकरी चराने वाला युवती की तलाश कर रहा था। पुलिस ने भेड़ बकरी चराने वाले मदनलाल गुर्जर व उसकी पत्नी को पुलिस ने मौके पर बुलाकर शव को दिखाया तो उन्होंने शव की शिनाख्त की। युवती की पहचान गोविंदगढ़ थाना इलाके के छोटी बड़ी डूंगरी ढोढसर निवासी ़गुड्डी पुत्री कानाराम बावरिया के रूप में हुई है। पुलिस ने आसपास के लोगों के सहयोग से शव को निकालकर थोई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।