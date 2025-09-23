Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

सीकर में होद में मिला युवती का शव, 4 दिन से थी लापता…पुलिस के लिए पहेली बना मामला, जांच में होगा खुलासा

Rajasthan News: सीकर जिले के कांवट कस्बे के खंडेला रोड स्थित रामसर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक खेत में बने होद में भरे पानी में देर शाम युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

सीकर

Nirmal Pareek

Sep 23, 2025

young woman died in Sikar
प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan News: सीकर जिले के कांवट कस्बे के खंडेला रोड स्थित रामसर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक खेत में बने होद में भरे पानी में देर शाम युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थोई थाना व कांवट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। होद में शव मिलने की सूचना पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार देर शाम खेत में बने पानी के होद से बदबू आने पर लोगों ने देखा तो युवती का शव तैरते देखा। आस पास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर थोई थाने के कार्यवाहक थानाधिकारी राजेंद्र चाहर, कांवट चौकी प्रभारी एएसआई विमल टेलर मौके पर पहुंचे। पानी के होद में युवती का शव उलटा पड़ा हुआ था और शव से बदबू आ रही थी।

इस दौरान लोगों ने बताया कि दो-तीन पहले एक भेड़ बकरी चराने वाला युवती की तलाश कर रहा था। पुलिस ने भेड़ बकरी चराने वाले मदनलाल गुर्जर व उसकी पत्नी को पुलिस ने मौके पर बुलाकर शव को दिखाया तो उन्होंने शव की शिनाख्त की। युवती की पहचान गोविंदगढ़ थाना इलाके के छोटी बड़ी डूंगरी ढोढसर निवासी ़गुड्डी पुत्री कानाराम बावरिया के रूप में हुई है। पुलिस ने आसपास के लोगों के सहयोग से शव को निकालकर थोई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Teacher Transfer: डोटासरा के गढ़ में 80 फीसदी प्रिसिंपलों का ट्रांसफर, बोले- जान बूझकर प्रताड़ना
सीकर
Govind Singh Dotasara and Madan Dilawar

चरवाहा कर रहा था कई दिन से तलाश

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ढोढसर निवासी युवती गुड्डी कई दिनों से कांवट निवासी चरवाहे मदनलाल गुर्जर के पास रहकर भे़ड़-बकरी चराने का काम करती थी। बताया जा रहा है कि युवती 19 सितंबर से लापता थी। चरवाहा मदनलाल तीन- चार दिन से अपने स्तर पर युवती की तलाश कर रहा था। उसने युवती की गुमशुदगी भी दर्ज नही कराई थी। इधर पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

हत्या या हादसा, जांच में होगा खुलासा

युवती के शव को देखने पर वह तीन-चार दिन पुराना बताया जा रहा है। शव से बुरी तरह बदबू आ रही थी। अभी पुलिस यह तय नही कर पाई है कि यह हत्या का मामला है या कोई हादसा। यह भी स्पष्ट नही हो पाया है कि युवती यहां खुद आई है या किसी ने हत्या कर शव को होद में पटका है। यह पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा। इधर पुलिस ने युवती के परिजनों को सूचना दे दी है।

ये भी पढ़ें

‘मेरे परिवार को धमका रहे हैं…’, कांग्रेस MLA ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप; मंदिर ट्रस्ट को भी घेरा
सिरोही
Raniwada MLA Ratan Dewasi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 03:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर में होद में मिला युवती का शव, 4 दिन से थी लापता…पुलिस के लिए पहेली बना मामला, जांच में होगा खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.