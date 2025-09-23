सीकर में होद में मिला युवती का शव, 4 दिन से थी लापता…पुलिस के लिए पहेली बना मामला, जांच में होगा खुलासा

Rajasthan News: सीकर जिले के कांवट कस्बे के खंडेला रोड स्थित रामसर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक खेत में बने होद में भरे पानी में देर शाम युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थोई थाना व कांवट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। होद में शव मिलने की सूचना पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार देर शाम खेत में बने पानी के होद से बदबू आने पर लोगों ने देखा तो युवती का शव तैरते देखा। आस पास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर थोई थाने के कार्यवाहक थानाधिकारी राजेंद्र चाहर, कांवट चौकी प्रभारी एएसआई विमल टेलर मौके पर पहुंचे। पानी के होद में युवती का शव उलटा पड़ा हुआ था और शव से बदबू आ रही थी।
इस दौरान लोगों ने बताया कि दो-तीन पहले एक भेड़ बकरी चराने वाला युवती की तलाश कर रहा था। पुलिस ने भेड़ बकरी चराने वाले मदनलाल गुर्जर व उसकी पत्नी को पुलिस ने मौके पर बुलाकर शव को दिखाया तो उन्होंने शव की शिनाख्त की। युवती की पहचान गोविंदगढ़ थाना इलाके के छोटी बड़ी डूंगरी ढोढसर निवासी ़गुड्डी पुत्री कानाराम बावरिया के रूप में हुई है। पुलिस ने आसपास के लोगों के सहयोग से शव को निकालकर थोई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ढोढसर निवासी युवती गुड्डी कई दिनों से कांवट निवासी चरवाहे मदनलाल गुर्जर के पास रहकर भे़ड़-बकरी चराने का काम करती थी। बताया जा रहा है कि युवती 19 सितंबर से लापता थी। चरवाहा मदनलाल तीन- चार दिन से अपने स्तर पर युवती की तलाश कर रहा था। उसने युवती की गुमशुदगी भी दर्ज नही कराई थी। इधर पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।
युवती के शव को देखने पर वह तीन-चार दिन पुराना बताया जा रहा है। शव से बुरी तरह बदबू आ रही थी। अभी पुलिस यह तय नही कर पाई है कि यह हत्या का मामला है या कोई हादसा। यह भी स्पष्ट नही हो पाया है कि युवती यहां खुद आई है या किसी ने हत्या कर शव को होद में पटका है। यह पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा। इधर पुलिस ने युवती के परिजनों को सूचना दे दी है।