Sikar Crime: महिलाओं के वेश में छिपे थे फायरिंग के आरोपी, 7 दिन में गिरफ्तार; निकाला जुलूस

पुलिस किसी भी हाल में अपराधियों को नहीं बख्शेगी। कानून तोड़ने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, जो भय फैलाने या कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसे उसी जगह सबक सिखाया जाएगा। पुलिस टीम लगातार आरोपियों पर नजर रखे हुए है। अपराध कितना भी बड़ा हो, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। यह कार्रवाई समाज के गलत तत्वों के लिए संदेश है कि पुलिस हर स्थिति में सतर्क और सक्षम है। ग्रामीणों से अपील की कि वे अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं।

-अनुज डाल, पुलिस उपाधीक्षक, नीमकाथाना