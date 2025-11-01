Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Sikar Crime: महिलाओं के वेश में छिपे थे फायरिंग के आरोपी, 7 दिन में गिरफ्तार; निकाला जुलूस

Sikar Firing Case: राजस्थान में सीकर जिले के डाबला क्षेत्र में 23 अक्टूबर को हुई ​फायरिंग की घटना का पुलिस ने सात दिन में खुलासा कर दिया है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Nov 01, 2025

Firing-case-in-Dabla

फायरिंग के आरोपियों को जुलूस निकालती पुलिस। फोटो: पत्रिका

सीकर/नीमकाथाना। राजस्थान में सीकर जिले के डाबला क्षेत्र में 23 अक्टूबर को हुई ​फायरिंग की घटना का पुलिस ने सात दिन में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में महिलाओं के वेश में फरारी काट रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर तीनों को पकड़ा और ग्रामीणों के सामने महिलाओं की वेश में ही उनका जुलूस निकाला।

पुलिस उपाधीक्षक अनुज डाल ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 23 अक्टूबर को हुई घटना में घायल हुए संदीप मीणा के भाई विजयदीप ने डाबला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने साथी प्रताप मीणा, मनीष मीणा और भांजे अंकित मीणा के साथ गांव के शनि महाराज मंदिर के पास बैठे थे, तभी कुछ युवक बाइक पर आए और संदीप मीणा पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

रिपोर्ट के आधार पर थाना अधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर चबूतरावाली ढाणी, तन गांवली निवासी दिनेश गुर्जर उर्फ टाइगर, ढाणी पातला वाली तन दयाल का नांगल निवासी सचिन गुर्जर व लादी का बास निवासी विकास गुर्जर उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

ग्रामीणों ने की पुलिस की सराहना

क्षेत्र में सात दिन पूर्व आरोपियों ने फायरिंग की थी, उसी इलाके में शुक्रवार को पुलिस ने आरोपियों को महिलाओं के वेश में लेकर पहुंची। जैसे ही पुलिस आरोपियों को गांव में लेकर पहुंची तो देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। इस दौरान पुलिस ने घटना स्थल की तस्दीक भी कराई।

कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में नहीं बक्शा जाएगा

पुलिस किसी भी हाल में अपराधियों को नहीं बख्शेगी। कानून तोड़ने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, जो भय फैलाने या कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसे उसी जगह सबक सिखाया जाएगा। पुलिस टीम लगातार आरोपियों पर नजर रखे हुए है। अपराध कितना भी बड़ा हो, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। यह कार्रवाई समाज के गलत तत्वों के लिए संदेश है कि पुलिस हर स्थिति में सतर्क और सक्षम है। ग्रामीणों से अपील की कि वे अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं।
-अनुज डाल, पुलिस उपाधीक्षक, नीमकाथाना

