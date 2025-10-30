Bulldozer Action: झुंझुनूं के 3 गांवों में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, सरकारी जमीन पर बने 29 पक्के मकान ध्वस्त

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल मौके पर मुस्तैद रहा। दुर्जनपुरा में सबसे अधिक अतिक्रमण पाए गए थे, जहां लोगों ने गोचर भूमि पर कब्जा जमा लिया था। इन मामलों में पहले से ही बेदखली के आदेश जारी हो चुके थे। इसी क्रम में प्रशासन ने चार से पांच गोचर भूमि क्षेत्रों को पूरी तरह अतिक्रमणमुक्त कराया। गौरतलब है कि इससे पूर्व तहसीलदार मूंड के नेतृत्व में टीम ने कमरूद्दीन शाह की दरगाह के पास वक्फ बोर्ड की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को भी हटाया गया था।