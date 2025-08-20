Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Sikar: इन्फ्लुएंसर की मौत के बाद चैटिंग खोलेगी बड़े राज! घरवालों से झूठ बोलकर 2 युवतियों के साथ घूमने निकला था युवक

Rajasthan News: मृतकों व घायल के बैग, मोबाइल से डेटा और अन्य सबूत जुटाए गए। पुलिस घायल महिला से भी पूछताछ करेगी और सोशल मीडिया की जांच करेगी।

सीकर

Akshita Deora

Aug 20, 2025

Play video
मृतक युवक की फाइल फोटो के साथ हादसे के बाद कार और घायल युवती (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Road Accident On Harsh Parvat Sikar: सीकर शहर के नजदीकी हर्ष पर्वत पर रविवार रात हुए भीषण हादसे के बाद हर्ष गांव के ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं हादसे में मृतक मुंबई निवासी युवती के परिजन मंगलवार शाम तक सीकर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में मृतका के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। बुधवार को परिजनों के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

जीणमाता थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर अस्पताल में भर्ती दिल्ली निवासी घायल महिला प्रीति को उसके परिवार वाले मंगलवार को श्री कल्याण हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवाकर ले गए। हादसे में प्रीति के रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई है जिसके चलते वह खड़ी नहीं हो पा रही है। उसे करवट लेने में भी दिक्कत हो रही है।

Sikar News: फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की दर्दनाक मौत, लग्जरी कार के एयरबैग भी नहीं बचा पाए जान, दिल्ली-मुंबई की 2 युवतियां भी थी साथ
सीकर
image

इस मामले में जीणमाता थानाधिकारी दिलीपसिंह मीणा ने बताया कि हर्ष पहाड़ की 250 फीट गहरी आंतरी की नाल में दुर्घटना स्थल से पुलिस टीम ने सबूत जुटाए। मृतकों व घायल के बैग, मोबाइल से डेटा और अन्य सबूत जुटाए गए। पुलिस घायल महिला से भी पूछताछ करेगी और सोशल मीडिया की जांच करेगी।

गौरतलब है कि रविवार देर रात लग्जरी कार घुमाव पर आंतरी नाले में 250 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे का लोगों को सुबह पता चला तो बचाव कार्य शुरू किया गया। करीब 12 घंटे बाद पुलिस, सिविल डिफेंस और ग्रामीणों ने दो युवक-युवती के शव व घायल महिला को बाहर निकाला था।

ये बोले परिजन


सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षित शर्मा उर्फ देवांग के परिजनों ने बताया कि वे युवतियों के बारे में नहीं जानते हैं। चार दिन पहले जयपुर से दिल्ली जाने की कहकर घर से निकला था। हालांकि वह दिल्ली नहीं गया। पुलिस के अनुसार मुंबई निवासी युवती छाया और दिल्ली की प्रीति दोनों ही देवांग के पास जयपुर आए थे। वे जयपुर से सीकर के हर्ष पहाड़ पर घूमने आए थे। रात को वापसी के दौरान दुर्घटना हो गई।

हर्ष के ग्रामीणों ने बताई एसपी को पीड़ा

हर्ष पहाड़ में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर हर्ष ग्राम पंचायत के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने पहाड़ में पर्यटकों श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधाओं और सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकी खोलने की मांग की। ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलक्टर से मिलकर हर्ष पहाड़ को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक श्रद्धालुओं के आवागमन को चालू रखने और रात को असामाजिक तत्वों की वजह से आमजन को परेशान करने की को लेकर भी ज्ञापन दिया गया।

जिला प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने सीएमएचओ ऑफिस जाकर हर्ष गांव में एम्बुलेंस तैनात करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में प्रहलाद पुजारी, कमल पुजारी, सज्जन कुमावत, पीयूष भोया, विजय कुमावत, मुकेश सैनी, शंकर हर्ष आदि उपस्थित रहे।

सीकर में गहरी खाई में गिरी कार, जयपुर के युवक व महाराष्ट्र की युवती की मौत, दिल्ली निवासी युवती घायल
सीकर
