Sikar: इन्फ्लुएंसर की मौत के बाद चैटिंग खोलेगी बड़े राज! घरवालों से झूठ बोलकर 2 युवतियों के साथ घूमने निकला था युवक

हर्ष पहाड़ में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर हर्ष ग्राम पंचायत के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने पहाड़ में पर्यटकों श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधाओं और सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकी खोलने की मांग की। ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलक्टर से मिलकर हर्ष पहाड़ को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक श्रद्धालुओं के आवागमन को चालू रखने और रात को असामाजिक तत्वों की वजह से आमजन को परेशान करने की को लेकर भी ज्ञापन दिया गया।