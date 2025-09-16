अडानी की कंपनी इस जिले की 23 हेक्टेयर जमीन से निकालेगी 18356 टन सोना..

gold mine: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की जमीन से अडानी की कंपनी अगले 5 साल में 18536 टन सोना निकालेगी। अडानी ग्रुप की गरिमा नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ इसके लिए एग्रीमेंट हो गया है। एग्रीमेंट के तहत कंपनी अगले 5 साल तक गोल्ड माइंस का संचालन करेगी। जिले के चकरिया गोल्ड ब्लॉक में अडानी की कंपनी सोना निकालेगी। इस खनन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा शासकीय भूमि है जबकि कुछ हिस्सा निजी भूमि के अंतर्गत आता है।
सिंगरौली जिले की खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने इस बात की पुष्टि की है कि अडानी ग्रुप की कंपनी गरिमा नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ अगले पांच साल के लिए चकरिया गोल्ड ब्लॉक में गोल्ड माइंस के संचालन का एग्रीमेंट कर लिया गया है। कंपनी इन पांच सालों में यहां से करीब 18 हजार 356 टन सोना निकालेगी। पिछले पिछले 1 साल से कंपनी ने यहां पर ड्रिलिंग करके सोने का रेशियो पता कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस गोल्ड माइंस के अलावा दो और गोल्ड ब्लॉक बनाए गए हैं। जिनकी नीलामी हो चुकी है और वर्तमान में ड्रिलिंग कार्य चल रहा है। ड्रिलिंग के बाद अन्य दो खदानों में सोने की मात्रा का पता चलेगा।
चितरंगी ब्लॉक के चकरिया गोल्ड ब्लॉक में कई खदानें अब तक आवंटित हो चुकी हैं इनमें गोल्डमाइंस (23.60 हेक्टेयर) मेसर्स गरिमा नेचुरल रिसोर्सेस को, जबकि गुरहर पहाड़, सिल्फोरी और सिधार (149 हेक्टेयर), अमिलहवा (1000 हेक्टेयर) और सोनकुरवा (260 हेक्टेयर) गोल्ड ब्लॉक मेसर्स कुंदन गोल्ड माइंस को आवंटित किए गए हैं। मिसिरगवां आयरन ब्लॉक (1550 हेक्टेयर) रॉकस्टोन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। खनिज विभाग के मुताबिक इन खदानों से 200 से 250 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।