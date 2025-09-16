अडानी की कंपनी इस जिले की 23 हेक्टेयर जमीन से निकालेगी 18356 टन सोना..

सिंगरौली जिले की खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने इस बात की पुष्टि की है कि अडानी ग्रुप की कंपनी गरिमा नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ अगले पांच साल के लिए चकरिया गोल्ड ब्लॉक में गोल्ड माइंस के संचालन का एग्रीमेंट कर लिया गया है। कंपनी इन पांच सालों में यहां से करीब 18 हजार 356 टन सोना निकालेगी। पिछले पिछले 1 साल से कंपनी ने यहां पर ड्रिलिंग करके सोने का रेशियो पता कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस गोल्ड माइंस के अलावा दो और गोल्ड ब्लॉक बनाए गए हैं। जिनकी नीलामी हो चुकी है और वर्तमान में ड्रिलिंग कार्य चल रहा है। ड्रिलिंग के बाद अन्य दो खदानों में सोने की मात्रा का पता चलेगा।