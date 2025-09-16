Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिंगरौली

अडानी की कंपनी इस जिले की 23 हेक्टेयर जमीन से निकालेगी 18356 टन सोना..

gold mine: अडानी ग्रुप की कंपनी गरिमा नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ चकरिया गोल्ड ब्लॉक से 18 हजार 356 टन सोना निकालने का एग्रीमेंट...

सिंगरौली

Shailendra Sharma

Sep 16, 2025

gold mine
gold mine (file photo)

gold mine: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की जमीन से अडानी की कंपनी अगले 5 साल में 18536 टन सोना निकालेगी। अडानी ग्रुप की गरिमा नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ इसके लिए एग्रीमेंट हो गया है। एग्रीमेंट के तहत कंपनी अगले 5 साल तक गोल्ड माइंस का संचालन करेगी। जिले के चकरिया गोल्ड ब्लॉक में अडानी की कंपनी सोना निकालेगी। इस खनन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा शासकीय भूमि है जबकि कुछ हिस्सा निजी भूमि के अंतर्गत आता है।

अडानी की कंपनी निकालेगी सोना

सिंगरौली जिले की खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने इस बात की पुष्टि की है कि अडानी ग्रुप की कंपनी गरिमा नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ अगले पांच साल के लिए चकरिया गोल्ड ब्लॉक में गोल्ड माइंस के संचालन का एग्रीमेंट कर लिया गया है। कंपनी इन पांच सालों में यहां से करीब 18 हजार 356 टन सोना निकालेगी। पिछले पिछले 1 साल से कंपनी ने यहां पर ड्रिलिंग करके सोने का रेशियो पता कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस गोल्ड माइंस के अलावा दो और गोल्ड ब्लॉक बनाए गए हैं। जिनकी नीलामी हो चुकी है और वर्तमान में ड्रिलिंग कार्य चल रहा है। ड्रिलिंग के बाद अन्य दो खदानों में सोने की मात्रा का पता चलेगा।

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता ने छात्रा को कार में जबरदस्ती बैठाया, शहर से बाहर निकलने से पहले…
मंदसौर
mandsaur

चितरंगी ब्लॉक में कई खदानें आवंटित

चितरंगी ब्लॉक के चकरिया गोल्ड ब्लॉक में कई खदानें अब तक आवंटित हो चुकी हैं इनमें गोल्डमाइंस (23.60 हेक्टेयर) मेसर्स गरिमा नेचुरल रिसोर्सेस को, जबकि गुरहर पहाड़, सिल्फोरी और सिधार (149 हेक्टेयर), अमिलहवा (1000 हेक्टेयर) और सोनकुरवा (260 हेक्टेयर) गोल्ड ब्लॉक मेसर्स कुंदन गोल्ड माइंस को आवंटित किए गए हैं। मिसिरगवां आयरन ब्लॉक (1550 हेक्टेयर) रॉकस्टोन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। खनिज विभाग के मुताबिक इन खदानों से 200 से 250 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

हाफ पेंट में रिश्वत लेते पकड़ाया सब इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
दमोह
DAMOH

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 07:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / अडानी की कंपनी इस जिले की 23 हेक्टेयर जमीन से निकालेगी 18356 टन सोना..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.