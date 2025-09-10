एमपी में चल रहा धर्मांतरण का खेल, पैसे देकर अधर्म करती पकड़ाईं ओडिशा की दो औरतें

Singrauli- एमपी में धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है। पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह अधर्म करते ओडिशा की दो औरतों को पकड़ा गया है। पुलिस ने इन महिलाओं सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जोकि जरूरतमंदों को पैसे का लालच देकर उन्हें ईसाई बनाने के काम में लगे थे। आरोपियों के पास से बाइबिल समेत कुछ अन्य सामग्री जब्त की गई है। संयुक्त मानव अधिकार संगठन और बीजेपी नेताओं की शिकायत पर प्रदेश के सिंगरौली में मंगलवार रात ये कार्रवाई की गई। यहां नॉर्दर्न कोलफील्ड की जमीन पर अवैध चर्च बनाकर पूरा रैकेट चलाया जा रहा था।
सिंगरौली जिले के नवानगर में पैसे देकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। ओडिशा के कुछ लोग गरीब और जरूरतमंदों को पैसे का लालच देकर ईसाई बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। पुलिस ने मामले में दो महिलाओं सहित कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
संयुक्त मानव अधिकार संगठन के अध्यक्ष आलोक कुमार शुक्ला ने बताया कि ओडिशा से आए कुछ लोगों द्वारा लोगों को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित करने की सूचना मिली थी। पुलिस को शिकायत की गई। पुलिसकर्मी पहुंचे तो निगाही मोड काली मंदिर के पास बने एक हॉल में कई महिला पुरुष मिले।
नवानगर थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने मीणा नायक, पिंकी सोनवानी, अर्पित नायक, नाथन नायक और नंदन शाह को पकड़ा। पहले भी यहां धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं। मौके से बाइबिल, कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई।
आरोपी नाथन नायक करीब डेढ दशक पहले उड़ीसा से आकर नवानगर में एक दुकान चला रहा थास। उसने नॉर्दर्न कोलफील्ड की जमीन पर कब्जा करके चर्च नुमा अवैध भवन बनाया जहां से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। आरोपी नाथन की पत्नी मीणा नायक महिलाओं के साथ घुल मिलकर उन्हें ईसाई बनने के लिए उन्हें प्रेरित करती थी।
बैढ़न की डिग्री कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर का छात्र आरोपी अर्पित नायक कॉलेज छात्र-छात्राओं को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। स्वीपर पिंकी सोनवानी भी पैसा लेकर नवानगर में अपने समाज की महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रही थी। मूलत: बिहार का रहनेवाला आरोपी नंदन शाह भी युवाओं को ईसाई धर्म से जोड़ने का काम कर रहा था।