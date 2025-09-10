एमपी में चल रहा धर्मांतरण का खेल, पैसे देकर अधर्म करती पकड़ाईं ओडिशा की दो औरतें

Singrauli- एमपी में धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है। पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह अधर्म करते ओडिशा की दो औरतों को पकड़ा गया है। पुलिस ने इन महिलाओं सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जोकि जरूरतमंदों को पैसे का लालच देकर उन्हें ईसाई बनाने के काम में लगे थे। आरोपियों के पास से बाइबिल समेत कुछ अन्य सामग्री जब्त की गई है। संयुक्त मानव अधिकार संगठन और बीजेपी नेताओं की शिकायत पर प्रदेश के सिंगरौली में मंगलवार रात ये कार्रवाई की गई। यहां नॉर्दर्न कोलफील्ड की जमीन पर अवैध चर्च बनाकर पूरा रैकेट चलाया जा रहा था।